Alle rossoblù non riesce il colpaccio

MUGGIA (TS) - Niente da fare per la Solmec Rhodigium Basket nella lunga trasferta di Muggia, nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B femminile. Le rodigine guidate da Fabio Frignani e dal vice Marco Migliorini si arrendono alle padrone di casa della Pallacanestro Interclub Muggia per 62-42. Prive di due colonne portanti della formazione, Chiara Turri e Giulia Pegoraro, quest'ultima reduce di una prestazione sopra le righe nell'ultima gara casalinga, le rossoblu scendono in campo con Veronese, Cognolato, Ballarin, Sorrentino e Furlani e sin dal primo minuto giocano con grinta e intensità, tenendo testa alle avversarie. Buono l'atteggiamento delle rodigine che riescono a limitare le rivali in particolare sotto canestro, nonostante la loro superiorità sul piano fisico.

All'intervallo lungo il team di coach Frignani è sotto di otto lunghezze (parziale 32-24), ma la partita è ancora aperta. Al rientro in campo le rodigine vengono in parte penalizzate dagli arbitri che cambiano metro arbitrale e sorvolano su qualche contatto falloso da parte delle avversarie. Quest'ultime, complice qualche discutibile fischio arbitrale e qualche concessione di troppo delle rossoblu si portano in vantaggio di dieci lunghezze alla fine del terzo parziale di gioco.

Il vantaggio consolidato dalle padrone di casa viene mantenuto e allungato nell'ultimo quarto con le ragazze di coach Frignani che accusano la stanchezza e non riescono a ricucire i punti di differenza. Al suono della sirena la vittoria e i due punti in classifica vanno alle avversarie della Pallacanestro Interclub Muggia che s'impongono per 62-42. Nonostante la sconfitta si dichiara soddisfatto il tecnico delle rossoblu Fabio Frignani, che ha visto segnali positivi da parte delle sue giocatrici. Buona la prova di Elisa Ballarin che si rivela miglior realizzatrice dell'incontro con 16 punti, confermandosi una pedina importante per la sua compagine. Attualmente la Solmec Rhodigium Basket si colloca al nono posto nella classifica generale, ancora in gioco per agganciare la zona playoff. La prossima partita si terrà sul campo casalingo del Palazzetto dello Sport sabato 23 Febbraio alle ore 20.30. A far visita alle rodigine sono le pordenonesi del G&G International Pm, attualmente nella parte alta della classifica, in terza posizione.

PALL. INTERCLUB MUGGIA - SOLMEC RHODIGIUM BASKET 62-42

PARZIALI: 15-12, 32-24, 44-34, 62-42

PALL. INTERCLUB MUGGIA: Peretti, Giustolisi 11, Silli 4, Battistel 2, Mervich 3, Predonzani 3, Dimitrijevic 2, Fumis 6, Miccoli C. 14, Miccoli C. 2, Florit 15, Castagna. All.re Mura, ass.te Bernardi

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Vaccarini, Zamboni, Veronese, Masarà 5, Ferraro, Viviani, Sorrentino 6, Furlani 5, Cappellato, Ballarin 16, Cognolato 10, Malin. All.re Frignani, ass.te Migliorini

Arbitri: Sissot Paolo di Monfalcone (Go), Carbonera Francesco di Cervignano del Friuli (Ud)