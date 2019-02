Polveri sottili, da martedì scatta l’allerta 1

ROVIGO - Aria inquinata in città. Non è una novità ma la situazione perdura da 4 giorni consecutivi e a breve, come comunicato da Arpav, a causa del persistere dell’alta pressione “non sono previsti fattori tali da garantire una buona dispersione e l’abbattimento delle polveri sottili”. Quindi scatta il livello di allerta 1 per le polveri sottili. In parole povere significa che da martedì 19 febbraio si attiva l’ordinanza sindacale del 14 dicembre scorso su tutto il territorio del comune di Rovigo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali. Fino a nuova comunicazione.

In sintesi è esteso il divieto di circolazione dalle 8.30 fino alle 18.30 a tutte le auto alimentate a gasolio non omologate ai sensi delle direttive rispondente alle diciture Euro 5 e successive.

L’utilizzo delle stufe a pellet, se in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, è consentito solo se gli impianti hanno prestazioni energetiche ed emissive in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione stabilita con D.M. 186/2017);

Divieto assoluto per qualsiasi combustione all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

La qualità dell’aria è emersa scadente in tutta la regione Veneto molte centraline domenica hanno fatto registrare livelli elevati di particolato: 124 µg/m3 a Padova (Arcella), 112 µg/m3 a Venezia (Via Tagliamento), 110 µg/m3 a Rovigo (RO-Centro), 104 µg/m3 a Monselice, 102 µg/m3 ad Adria, 95 µg/m3 a Vicenza (Quartiere Italia), 92 µg/m3 a Legnago, 91 µg/m3 a Parco Colli Euganei, 90 µg/m3 a Treviso (Via Lancieri) e 87 µg/m3 a Verona (Borgo Milano).

Arpav descrive bene la situazione meteorologica: “Da circa una settimana un promontorio in espansione sull’Europa occidentale sta portando condizioni di stabilità atmosferica, con venti deboli e senza precipitazioni, determinando il ristagno degli inquinanti negli strati bassi dell’atmosfera.

Per questo motivo già da giovedì scorso in Veneto è in atto un episodio di accumulo del particolato atmosferico, che nella giornata di domenica 17 febbraio ha fatto registrare quattro giorni di superamento consecutivi del valore limite giornaliero in tutti i capoluoghi di provincia (ad eccezione di Belluno), facendo di conseguenza scattare il livello di allerta 1 delle polveri.

Nei prossimi giorni persisteranno condizioni di alta pressione, solo in parte intaccate da una debole e veloce saccatura, tra mercoledì 20 e giovedì 21, che determinerà un temporaneo aumento della nuvolosità e una probabile attenuazione dell’inversione termica. Complessivamente nei prossimi giorni, non sono previsti fattori tali da garantire una buona dispersione e l’abbattimento delle polveri sottili”.

Il prossimo bollettino livelli di allerta PM10 sarà pubblicato giovedì 21 febbraio.