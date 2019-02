Un passo in avanti in attesa della sfida che vale la regular season

ROVIGO - “Dobbiamo lavorare molto sulla touche perchè abbiamo regalato dei palloni, in particolare nel secondo tempo”. Le parole a caldo del dopo FemiCz Rovigo Valorugby, sono del direttore sportivo Giuseppe Favaretto, uno che di solito cerca di fare da pompiere. Meglio di altre volte, due touche a proprio favore perse contro una contendente al titolo, consentendo agli avversari di guadagnare possesso e territorio. Errori che nell’economia di una gara possono costare cari, meccanismi che faticano a funzionare, se nel gioco al largo ormai la squadra di Casellato gioca a memoria fornendo sprazzi di gioco entusiasmante, è nelle fasi statiche che ancora non ha raggiunto la perfezione.



“Nelle rimesse a centrocampo abbiamo un po’ sofferto, comunque ragazzi erano confidenti - ha commentato Favaretto - e siamo contenti del risultato, tanto di cappello al Valorugby che ha giocato una ottima partita. Quella di domenica è stata una tappa verso la vetta, sarebbe importante giocarla qui un’eventuale finale, ma è presto ancora per dirlo, c’è molto da fare ancora”. A dire il vero anche il Valroguby non ha avuto una giornata perfetta in rimessa laterale (8 vinte e due perse, una in meno dei rossoblù), percentuali in mischia chiusa leggermente a vantaggio degli sopiti, 5 vinte su 7 per la FemiCz Rovigo su propria introduzione, 7 su 8 per la formazione di Manghi.

Ma l’unica cosa che contano sono i punti messi sul tabellone, e 30 contro una diretta concorrente per il primo posto non sono pochi, un 5-0 nel computo dei punti validi per la classifica che in parte risarcisce i Bersaglieri del punto di bonus “scippato” dal Petrarca al Battaglini nel derby.

31.54 minuti effettivi gioco, quattro mete segnate dai Bersaglieri, 3 nel giro di pochi minuti, una scoppola che il Valorguby ha faticato a digerire. Squadra di Manghi che solo nella ripresa ha spaventato i rossoblù costringendoli al fallo in ben dieci occasioni, cinque quelli commessi dagli ospiti (3-3 nel primo tempo invece).

131 i placcaggi effettivi dei Bersaglieri che testimoniano il valore dell’avversario, un secondo tempo di sofferenza fino alla quarta meta di Vian. A contendersi il primo posto nella classifica dei migliori placcatori ci sono Antl e Lubian con 14 tackles, seguiti da Vian con 11 e da Halvorsen con 10. Ferro è invece al primo posto tra i migliori portatori di palla in attacco con 7 avanzamenti positivi, seguito da Lubian e Antl con 6, e da Majstorovic con 4. Infine, nella pulizia dei punti d’incontro al primo posto della Top3 vi sono Pavesi e Ferro con 9 interventi nei breakdown effettuati positivamente, seguiti da Canali, Lubian, Majstorovic, Momberg e Nibert con 7 e da Odiete e Vecchini con 6.

La FemiCz Rugby Rovigo Delta ha ora una settimana di pausa prima di riprendere il campionato: il prossimo appuntamento sul campo è infatti programmato per sabato 2 marzo alle 15 a Firenze per il match con la Toscana Aeroporti I Medicei, valido per la sedicesima giornata di TOP12. Il 23 marzo la “Sfida” con il Calvisano, si deciderà tutto in 80 minuti.



La classifica di campionato:

Kawasaki Robot Calvisano, FEMI-CZ Rovigo 58; Argos Petrarca Rugby 54; Valorugby Emilia 53; Fiamme Oro Rugby 42; Toscana Aeroporti I Medicei 39; Rugby Viadana 1970, Lafert San Donà 29; Mogliano Rugby 1969 27; Verona Rugby 22; Valsugana Rugby Padova 18; S.S. Lazio Rugby 1927 12

Prossimo turno

sabato, 2 marzo 2019

Fiamme Oro Rugby - Valsugana Rugby Padova

Toscana Aeroporti I Medicei - FEMI-CZ Rovigo

domenica, 3 marzo 2019

Valorugby Emilia - Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby 1969 - Verona Rugby

Argos Petrarca Rugby - Lafert San Donà

Kawasaki Robot Calvisano - S.S. Lazio R. 1927