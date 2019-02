Pendolari e studenti esasperati dai continui disagi

ADRIA (RO) - “I disagi per lavoratori e studenti che ogni giorno percorrono la linea Adria-Mestre vanno avanti da anni e ancora non è stata trovata una soluzione soddisfacente. Servono più collegamenti, è un dato di fatto. L’assessore De Berti si è impegnata ad aprire un tavolo tecnico con Actv di Venezia e Rovigo per un’alternativa su gomma, ma siamo comunque in gravissimo ritardo”. Questo il commento dei consiglieri del Partito Democratico Claudio Sinigaglia e Bruno Pigozzo al termine delle audizioni in Seconda commissione dei rappresentanti dei Comuni di Adria, Camponogara, Mira e Piove di Sacco, insieme all’assessore Elisa De Berti e al presidente di Sistemi Territoriali.

“Le criticità ribadite questa mattina si protraggono da troppo e sono ben note, con il 2019 e il nuovo impianto di gestione c’è stato addirittura un peggioramento. Ritardi e cancellazioni sono all’ordine del giorno, poi con l’allungamento dei tempi di percorrenza e le variazioni di orario gli studenti arrivano a scuola anche con un’ora di anticipo e sono costretti a restare fuori ad attendere l’inizio delle lezioni. E nonostante ciò il costo di biglietti e abbonamenti è aumentato, la proposta di rimborsare il 50% dell’abbonamento di gennaio è ridicola, perché i disagi vanno avanti da ben prima. Il tavolo tecnico per cercare soluzioni alternative in attesa che la linea vada a pieno regime è una mossa tardiva. E anche sulle risorse - aggiungono i due consiglieri del PD - restano tanti dubbi. Sono previsti e già disponibili 22 milioni per l’elettrificazione della tratta, lunga 57 chilometri, ma ne servono altri 80 per l’eliminazione dei 67 passaggi a livello. Soldi al momento sulla carta e che la Regione deve assolutamente trovare. Anche per questo - concludono Sinigaglia e Pigozzo - abbiamo chiesto all’assessore una relazione complessiva della situazione del Veneto con elenco delle priorità, quantificazione delle risorse necessarie, pianificazione strategica degli investimenti e delle fonti di finanziamento”.

Giovedì 21 febbraio si è svolta la Seconda Commissione consiliare permanente con all’ordine del giorno l’audizione con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, con il presidente di Sistemi Territoriali S.p.A. e con i Sindaci per discutere sulle criticità della Linea ferroviaria sulla tratta Adria – Mestre.

“Continua l’importante lavoro della collega assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. Lavoro che seguo da vicino - dichiara Cristiano Corazzari assessore regionale che rappresenta il Polesine - e che riguarda gli interventi sulle criticità della Linea ferroviaria tratta Adria – Mestre. Ci tengo a ricordare che si tratta di un grande lavoro sul quale è necessario continuare il reciproco confronto perché si tratta di importanti investimenti dei quali, proprio in quanto tali, sono destinati a durare piuttosto a lungo e hanno bisogno di tempo per essere portati a termine, come ad esempio rimodernare innanzitutto la rete ferroviaria e l’acquisto di treni spaziosi e confortevoli.

Manutenzione straordinarie sulla rete, acquisto di nuovi treni, da spalmare sui percorsi più battuti con finanziamento da parte del Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione, già Fas), rinnovo delle linee ferroviarie, sono alcuni tra gli interventi più significativi e riguardano le linee Verona-Rovigo, Rovigo-Chioggia e l’Adria-Mestre”.