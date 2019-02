Ben 11 medaglie d’oro

Secondo posto per il vogatore del circolo polesano

CANOTAGGIO ROVIGO Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica della Canottieri Villamarzana che sabato 9 febbraio ha gareggiato alla regata internazionale di fondo disputatasi sulle acque del Po a Torino. In acqua per il circolo Polesano Alberto Azzi, vogatore ferrarese in forze da questo anno per Villamarzana nella categoria Master D...