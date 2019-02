Si parte subito con il derby

ROVIGO - E’ tutto pronto in casa Baseball Softball Club Rovigo per la "Winter League - Rovigo - Coppa Itas Assicurazioni", tappa polesana del Campionato indoor giovanile di baseball riservato alla categoria Ragazzi. Domenica 24 febbraio nella palestra di San Pio X in via Mozart, a Rovigo, sono in programma le gare di apertura del girone "Veneto Est", interamente ospitato nel capoluogo polesano.

Un appuntamento che la società rossoblù sta organizzando curando anche i minimi dettagli. Sul diamante i giovani dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo se la vedranno con i pari età del Padova RedHawks e Ferrara Baseball. La formula della giornata prevede quattro partite per ogni formazione, due contro ogni avversario. Si parte alle 11 con il primo derby tra i padroni di casa e i Ragazzi patavini, ultimo incontro alle 16. Si ritornerà in campo domenica 3 marzo per le finali del girone in programma sempre a Rovigo, ma questa volta al Palazzetto dello sport di piazzale Atleti Azzurri d'Italia: in palio ci sarà la qualificazione alle finali nazionali di Bologna.

Il circuito della Winter League viene riproposto ormai da oltre 20 anni. In tempi recenti non sono mancate le vittorie rossoblù. Nelle ultime cinque edizione della Winter League categoria Ragazzi il Baseball Softball Club Rovigo ha collezionato ben tre successi: due consecutivi nel 2014 e 2015, più quello del 2017. Due anni fa la società rodigina lasciò solo le briciole agli avversari conquistando anche la Winter League nella categoria Allievi. Proprio gli Allievi domenica scorsa hanno chiuso il loro torneo indoor partecipando alle partite di finale e cogliendo un ottimo terzo posto grazie alla vittoria sul Ravenna che valeva un posto sul podio.