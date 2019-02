Pomeriggio di studi nel 152° anniversario della visita di Giuseppe Garibaldi

“Omaggio ai nostri grandi vecchi”

ROVIGO E I RODIGINI “Ringrazio il cielo per essere nato e vissuto in un’epoca irripetibile. Ho fatto in tempo a vedere che si arava con i buoi, come ai tempi di Giulio Cesare. Ho visto calpestata dall’uomo la magica luna esaltata nel superlativo “Canto notturno” di Leopardi...