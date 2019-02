Fabio Benetti, l'ultimo commissario della Lega Nord

ROVIGO - Dalla Lega Nord alla Lega Salvini premier, questa è la sfida che attende il partito guidato da Matteo Salvini nei prossimi mesi, si parla di un "travaso" di iscritti da completarsi prima del voto per le Europee di maggio.Lo sanno bene i vertici del partito che hanno già messo in calendario l'incontro del loroIn quella occasione tutti i commissariamenti verranno sciolti, a partire dal regionale Gianantonio Da Re, il provinciale Fausto Dorio, il locale Fabio Benetti, per lasciare spazio ai traghettatori, commissari del territorio, che porteranno gli iscritti al "sindacato del Nord" nel nuovo partito nazionale del Ministro Matteo Salvini.Era prevista per lunedì sera una riunione indetta proprio dal commissario locale Benetti per discutere della caduta della amministrazione comunale quando è stata formalmente sospesa "dopo i fatti amministrativi avvenuti nel Comune di Rovigo, in attesa del pronunciamento del Direttivo Nazionale di lunedì 25".Un atto di sospensione quindi che porterà all'attenzione del direttivo regionale la questione della caduta/cacciata di Massimo Bergamin da sindaco di Rovigo e la condotta tenuta dal commissario Fabio Benetti e dai consiglieri Luca Gabban, Nicola Marsilio, Stefano Raule, Giancarlo Andriotto e Andrea Denti.quello stesso Benetti che ha formulato interrogazioni ed interpellanze che hanno messo in evidenza la pochezza della azione amministrativa del sindaco Bergamin, tanto da essere additato come un elemento di disturbo, possibilmente da espellere dal partito, colpevole, addirittura, di aver attivamente contribuito alla candidatura per la segreteria federale di Gianni Fava in antagonismo al segretario Matteo Salvini.Sì perchè il tempo è stato dato tutto a Bergamin di provare a condividere la propria azione amministrativa con il proprio partito, ma inutilmente. Invece che ascoltare e chiedere un indirizzo, l'ex primo cittadino si è arroccato dietro due posizioni: l'essere il vicepresidente della Lega, quindi non soggetto ad alcun indirizzo, e l'essere appunto il sindaco, anzi il Signor sindaco, a cui i leghisti dovrebbero rispondere solo Signor Sì.E' evidente che l, perchè la parola condivisione e confronto con il partito di appartenenza Massimo Bergamin non le ha mai pronunciate.Una cosa è certa: il modus operandi della Lega è sempre stato quello di "fare pulizia" ed espellere i dissidenti, per poi riprovarci con lo stesso candidato, vittima di "traditori" che non ci saranno più.Se venisse applicata questa regola anche a Rovigo, nella fase di passaggio dalla Lega Nord al nuovo partito di Matteo Salvini,I 6 consiglieri che si sono dimessi infatti avevano condiviso proprio con la base le loro intenzioni. Una base formata da oltre 30 iscritti, la maggioranza assoluta dei componenti della sezione di Rovigo, che aveva indicato loro la "strada" da seguire. Purtroppo l'ex sindaco non l'ha imboccata ed ha preferito coltivare una maggioranza trasversale mentre