Battuta d’arresto per le rossoblù

ROVIGO - Sconfitta casalinga per la Solmec Rhodigium Basket che cede per 40-56 alle avversarie della Pallacanestro Sistema Rosa Pordenone nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato interregionale di serie B femminile. La formazione avversaria, composta di giocatrici che disputano il doppio campionato nelle categorie giovanili, è terza in classifica a pari merito con la seconda. Partenza difficile per le padrone di casa che subiscono nei primi minuti un parziale di 0-12 da parte delle avversarie che entrano subito in partita. Dopo qualche minuto di difficoltà, le ragazze della Rhodigium Basket, a partire da un canestro di Elisa Ballarin, sbloccano la situazione riducendo lo svantaggio e difendendo più intensamente. In termini di realizzazioni alle rivali vengono concessi altri due canestri mentre le rossoblu realizzano nove punti chiudendo il primo parziale di gioco sul punteggio di 9-16, mostrando di aver saputo reagire ad un inizio in salita.

L'inerzia della partita non varia nel secondo quarto, con le pordenonesi che mantengono il vantaggio e allungano sul 19-31 alla fine del primo tempo.Il terzo quarto vede un atteggiamento sottotono delle rodigine e la supremazia delle rivali che prendono il largo sferrando alle padrone di casa un pesante parziale di 6-20 e portandosi in vantaggio per 25-51. Tra le pordenonesi si distingue Laura Meldere, miglior realizzatrice dell'incontro con 19 punti realizzati. La giovane pivot nativa della Lettonia, per la quale veste la maglia della nazionale giovanile, è difficile da contenere sotto canestro a causa di una fisicità importante unita ad ottime qualità tecniche. Nell'ultimo parziale di gioco la Rhodigium Basket riesce a ridurre lo svantaggio e a concedere pochi canestri alle avversarie. Coach Fabio Frignani ruota tutte le giocatrici a sua disposizione ed è la giovane playmaker classe 2001 Eleonora Vaccarini ad organizzare il gioco in campo in fase offensiva e ad emergere in quest'ultimo parziale di gioco, vinto dalle rodigine per 15-5. Nel complesso però è la squadra ospite del Sistema Rosa Pordenone a mantenere il vantaggio e ad avere la meglio al suono della sirena imponendosi per 40-56 sulla Solmec Rhodigium Basket che resta a quota 14 punti in classifica generale. Prossimo appuntamento sabato 2 Marzo ore 20.30 in trasferta a Mestre contro Xetra Junior Basket San Marco.

SOLMEC RHODIGIUM BASKET - SISTEMA ROSA PORDENONE 40-56

Parziali: 9-16, 19-31, 25-51, 40-56

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Vaccarini 5, Turri 8, Zamboni, Ferraro, Masarà 4, Viviani 2, Sorrentino 3, Furlani, Cappellato, Ballarin 10, Cognolato 2, Pegoraro 6. All.re Frignani, ass.te Migliorini

SISTEMA ROSA PORDENONE: Maniero, Luraschi, Cella 2, Grattini 6, Leonardi 7, Gregori 8, Meldere 19, Recanati 8, Camporeale 3, Stangherlin 3. All.re Augusti, ass.te Sioni

Arbitri: Sandu Ionut Vlad di Ponzano Veneto (Tv), Zentilin Nicolò di Crespano del Grappa (Vi)