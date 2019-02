Nuova meta per i cestisti del Polesine 

ROVIGO - Il Basket Summer Camp, organizzato dal tour operator rodigino Cavalier Travel, e che da 11 anni si rivolge prevalentemente ai cestisti del Polesine, ha cambiato location, con un ulteriore salto di qualità sulla proposta, che anno dopo anno si migliora.

L’”11° Basket Summer Camp” si terrà nella splendida cittadina di Forni di Sopra (Udine), da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio 2019. Chiamato la Perla delle Dolomiti Friulane, Forni di Sopra è un incantevole paesino scelto da molti V.I.P. per le vacanze. Situato a 907 metri e dominato dalle splendide vette dolomitiche dei monti Cridola, Monfalconi, Pramaggiore, Bivera, Clap Savon e Clap Varmost, Forni di Sopra è nel cuore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane, ambiente riconosciuto dall'Unesco come patrimonio universale dell'umanità.

In questo magnifico contesto, sorge l’hotel 3 stelle che ospita il basket summer camp. Di recente ristrutturazione, l’hotel sarà interamente a disposizione dei camperini e dello staff, in un angolo di Forni di Sopra davvero da sogno: a due passi dagli impianti sportivi, all'interno della zona pedonale.

Il complesso sportivo di Forni di Sopra ha al suo interno numerose strutture: una palestra polifunzionale coperta, attrezzatura per ginnastica, una parete per arrampicata sportiva, una palestra a corpo libero, sala pesi, piscina coperta con uno scivolo per i più piccini e, all’esterno, campo da basket, campo da calcio e calcetto, campo da tennis, bocciodromo, sala boulder, laghetto per la pratica della canoa e un parco giochi.

Insomma, davvero delle strutture uniche per far sì che anche questa undicesima edizione sia indimenticabile per tutti i ragazzi e ragazze che saranno seguiti da uno staff di prima qualità, coordinato come sempre da Chiara Zago e Nicola Braggion, conosciutissimi in Polesine (e non solo) per essere da anni alla guida di formazioni di Rhodigium Basket e Alba 2015. Riconfermatissimi anche coach Alessandro Rossetti, anima del Basket Porto Tolle, Maurizio Ventura, coach nazionale del Cipriani Nuovo Basket Rovigo, le animatrici Alessia Musacchi, Gaia Vantini, l’ala del Progresso Bologna (A2), Benedetta Tridello, e, fra le novità, la presenza di Giancarlo Dose, allenatore nazionale e Fiba dal 1985, detentore di uno scudetto Juniores con la Snaidero Udine e con 109 partite da head coach nella massima serie maschile con club del Friuli Venezia Giulia.

Tutti questi contenuti sono proposti a costi inferiori rispetto alla concorrenza e, soprattutto, garantendo la più totale tranquillità dal punto di vista fiscale, legale e normativo in materia di turismo, essendo organizzato da un vero e proprio tour operator.

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook “basketsummercamp”.