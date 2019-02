Anche Davide Bettin nella nuova Accademia, in due nella rappresentativa giovanile

STANGHELLA (PD) - Giornate e fine settimana ricchi di novità per l’Ssd rugby Stanghella, che sta lavorando assiduamente al progetto Accademia (la prima Accademia di Rugby Femminile in Italia), inserendo via via nuovi elementi nello staff.

Il “nuovo arrivato” è Davide Bettin, storico preparatore delle giovanili del Petrarca Rugby. Il coach padovano, che ha formato negli anni molti allievi che attualmente militano tra le seniores del Petrarca Rugby e della Nazionale, si dichiara entusiasta in merito al progetto Accademia:

“Ringrazio la società e il presidente Manilo Sarto, che onorerò con il mio impegno, portando sul campo tutta l’esperienza acquisita non solo al Petrarca, ma in tutti i miei anni di carriera sportiva. Cercherò inoltre di trasmettere tutti gli insegnamenti del mio maestro, il compianto Giorgio Sbrocco”.

Tra le novità nelle file della società giallo nera anche la partecipazione delle giovani U16 Matilde Bianco e Amelia Wawruch alle attività rappresentative regionali in apertura della partita Italia Irlanda al Sei Nazioni Femminile di Parma. Le ragazze del Rugby Stanghella hanno ottimamente figurato nelle gare dello scrimmage in apertura del big match, partecipando alla finale disputatasi tra Veneto 1 e Veneto 2.

Il prossimo appuntamento per il Rugby Stanghella sarà nel fine settimana, con la prima squadra impegnata sul campo del Lido di Venezia.