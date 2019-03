Ambiente, aria e mobilità. L’Europa è green

SAN BELLINO (RO) - Il sindaco di San Bellinoha presentato la conferenza dell’che, nel suo tour veneto, ha fatto tappa nella biblioteca del piccolo comune per presentareha voluto rilevare come l’esperienza maturata da Zoffoli comesia importante dal momento che nessuno come chi è stato sindaco può capire i problemi della gente.58 anni, medico, componente della Commissione europea all’ambiente e alla “”, ha fatto della situazione dell'inquinamento atmosferico nel Veneto la sua attività più rilevante. La green economy può invece creare posti di lavoro dimostrando che ci vuole un modello di sviluppo ripensato come, per esempio il contrasto allo spreco alimentare. Le imprese che credono in questo sono quelle che assumono.

Nell’intervista rilasciata, Zoffoli ha precisato le sue posizioni attuali: “Sono alleato di Aldo, (che ho conosciuto a Bruxelles) nella battaglia per la difesa dell’ambiente riassumibile nel suo noto progetto “Ridiamo un sorriso alla pianura padana” in cui si stabilisce che il 60% delle aree edificabili sia destinato al verde, ndr) utile per migliorare la qualità dell’aria in quella che, per ragioni geoambientali ma non solo, è forse la zona più inquinata d’Europa”. In questo tema vasto, l’europarlamentare si è concentrato sull’impatto prodotto per il 65% delle emissioni inquinanti di Co2 dai mezzi pesanti (autotreni e mezzi di trasporto pubblico). Per questo l’istituzione di un “registro” di raccolta dati finalmente realizzato agevolerà le prossime decisioni politiche in materia. A fine estate entrerà in vigore un “regolamento europeo” che obbligherà finalmente gli otto produttori di questi mezzi pesanti ad investire nelle tecnologie già oggi disponibili per ridurne l’impatto ambientale facendo loro comprendere (anche con una multa di 2 miliardi e 100 mln della Commissione europea) che il costo del carburante che attualmente incide per il 30% potrebbe alimentare invece il loro guadagno. Opportunità di profitto quindi in favore della lotta ai cambiamenti climatici. “In un settore deregolamentato come questo - ha dichiarato l’onorevole - ci son voluti 10 anni per superare la resistenza degli otto produttori (fra i quali l’italiana Iveco) e degli stati e far capire che con questo provvedimento si sarebbe ottenuto l’abbattimento del 15% delle emissioni senza ulteriori investimenti”.

All’obiezione fattagli sull’incidenza limitata del provvedimento nel sistema globale, Zoffoli ha risposto che: “Sì, è vero l’Europa incide solo per il 9% dell’inquinamento da trasporto globale, ma è pur sempre un dato importante che doverosamente dobbiamo contribuire ad abbattere. Anche la Cina, del resto, si è resa conto della necessità d’intervenire per non soffocare come sta oggi accadendo; la contraddizione è invece rappresentata da Trump che esce dagli accordi di Parigi ma, per fortuna, i Governatori americani non la pensano come lui”.

Sulla vastità del problema nel Veneto ha ricordato 3 fatti: iI costante sforamento dei limiti delle Pm10 confermato nel rapporto di Legambiente. In secondo luogo l'autostrada più trafficata d'Italia l'A4 Brescia-Padova che registra 26.242 veicoli pesanti medi giornalieri. In terzo luogo, i danni alla salute con la correlazione tra il particolato e le patologie sia legate all'apparato respiratorio che degenerative.

"Se consideriamo che le proiezioni per il 2050 dicono che avremo il 40% in più di gente che si sposta ed un 60% in più di merci che viaggiano, si capisce bene l’importanza del tema”.

L’europarlamentare ha concluso non dimentichiamoci che “l’Europa siamo noi, non i regolamenti o le direttive. Questa dimensione, potrà dare un volto all’Europa prossima come sta facendo Greta Thunberg (una sedicenne svedese attivista ambientale) che ha mobilitato molti giovani per richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici.”

“Il problema europeo però - ha concluso Toffoli - non è dato dal parlamento, ma dal consiglio europeo rappresentante degli stati nazionali che, con comportamenti corporativistici, blocca molte decisioni (similmente a quanto avviene in Italia col bicameralismo perfetto)”.

A conclusione dell’incontro Aldo D’Achille ha presentato la bozza del brand che dovrebbe raffigurare le eccellenze del Polesine (v. foto) facendone dono all’ospite con un fermacarte in vetro contenente la serigrafia del “quattrino” con l’effigie di San Bellino del 1487 dalla repubblica di Venezia. Presenti in sala il sindaco di Costa Antonio Bombonato e quello di Fratta Polesine Giuseppe Tasso, che hanno interloquito con l’onorevole sulle problematiche ambientali del territorio, lamentando lo scarso coinvolgimento istituzionale sui problemi ambientali che coinvolgono le loro comunità, con chiaro riferimento alla gestione del sistema integrato dell’acqua. Bombonato, in particolare ha lamentato la scarsa veicolazione dell’informativa in tema ambientale, come nel caso che ha visto la Regione Veneto costituire meritoriamente un fondo per la rottamazione delle caldaie a pellet.

Ugo Mariano Brasioli