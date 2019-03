Fita Rovigo, eletto il nuovo direttivo. Alla guida Roberta Benedetto

ROVIGO - È stato eletto giovedì sera, nel corso di un’assemblea molto partecipata che si è svolta nel teatro parrocchiale di Fenil del Turco, il nuovo comitato direttivo provinciale della Fita (Federazione italiana teatro amatori) di Rovigo.

Roberta Benedetto, della compagnia Briciole d’arte di Canaro, è la nuova presidente, affiancata dalla vicepresidente Liviana Furegato (La Tartaruga di Lendinara), dal segretario Paolo Turolla (Proposta Teatro Collettivo di Arquà Polesine), dal tesoriere Roberto Rizzato (L’Allegra compagnia di Loreo) e dal consigliere Luca Demetri (I 7 Moli Ars et Bonum di Polesella).

Una “squadra”, completata anche dai Revisori dei conti Massimo Brancalion, Mauro Descrovi e Tiziano Fontan, che resterà in carica fino alle elezioni dei nuovi Comitati direttivi regionale e nazionale, previste per la metà del 2020.

“Siamo grati e onorati per la fiducia che ci è stata data dai nostri colleghi – ha dichiarato la neoeletta presidente – e cercheremo di dare il massimo per far crescere ancora l’associazione. La Fita è una realtà in cui crediamo molto ed è per questo che ci siamo messi in gioco con idee ed entusiasmo, certi di poter contare anche sul sostegno e sulla collaborazione di tutti gli iscritti. Il teatro amatoriale nella nostra provincia è un mondo vivo e attivo, rappresenta una grande risorsa e opportunità, occasione di aggregazione, riflessione e divertimento. Lo dimostrano le migliaia di spettatori che ogni anno frequentano i piccoli e grandi teatri del nostro territorio, restituendoci calore e affetto e condividendo con noi una grande passione”.

Formazione, rapporti con le Istituzioni e con le scuole, organizzazione di eventi consolidati ma anche di nuovi format saranno alcuni dei temi e delle attività su cui si concentrerà il nuovo direttivo della Fita Rovigo che, ad oggi, conta 24 compagnie iscritte.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al vicepresidente nazionale, Aldo Zordan che ha presieduto l’assemblea elettiva e al presidente del comitato regionale Fita Veneto, Mauro Dalla Villa che ha svolto il delicato compito di commissario negli ultimi 3 mesi. “Auguro al nuovo direttivo buon lavoro – ha detto Dalla Villa – nella convinzione che Rovigo continuerà ad essere un territorio in cui il teatro amatoriale riveste una significativa importanza”.