ROVIGO - Tutto pronto al Palazzetto dello sport di piazzale Azzurri d'Italia per la seconda e decisiva giornata della "Winter League - Rovigo - Itas Assicurazioni", tappa polesana del Campionato giovanile indoor di baseball riservato alla categoria Ragazzi. Domenica 3 marzo torneranno a confrontarsi i padroni di casa dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo, i RedHawks Padova e il Ferrara Baseball per contendersi la qualificazione alle fasi finali.

La prima giornata del girone Veneto Est, ospitata sempre a Rovigo lo scorso weekend (alla palestra di San Pio X in via Mozart) si è chiusa in totale equilibrio: ogni formazione ha conquistato due successi e al momento tutte le tre contendenti sono a pari punti in classifica. La giornata finale si annuncia, dunque, elettrizzante e spettacolare. Quattro le partite in programma: si parte alle 12 con Rovigo-Padova, poi i RedHawks sfideranno il Ferrara, chiusura alle 14 con la sfida tra i Ragazzi estensi e quelli rossoblù. Le prime due in classifica si affronteranno poi nella finalissima del girone, prevista alle 15, che assegnerà il pass per le finali nazionali di "Winter League" a Bologna.

Tutti i riflettori sono puntati sul diamante rodigino. Infatti, gli altri gironi del torneo Ragazzi hanno già emesso i loro verdetti e per comporre il tabellone della final eight in programma il 10 marzo si attende solo la vincente della tappa organizzata dal Baseball Softball Club Rovigo.