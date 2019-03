Il candidato sindaco che non ti aspetti: il ritorno di Luca Bellotti

ROVIGO -Potrebbe essere lui il futuro sindaco di Rovigo, città capoluogo che con Bellotti potrebbe avere un respiro di maggior raggio, regionale, nazionale e chissà, anche internazionale.Bellotti avrebbe già confermato la propria disponibilità alla candidatura a sindaco di Rovigo, ma per chi e con chi?Bellotti potrebbe addirittura essere spacciato all'elettore come un "civico" con esperienza politica, ma comunque civico, appoggiato da liste di partito che potrebbero correre a sostegno di una candidatura proveniente dal mondo civile, come piace oggi.se si escludono i due giovani Michele Aretusini e Riccardo Ruggero, piuttosto del già nominato presidente di As2 Paolo Frigato, o di un ritorno in politica dell'ex assessore di Bruno Piva Franco Berti, oggi in pensione da direttore della Cassa edile rodigina., chi pro Cristina Folchini, presidente di Asm set in scadenza a breve dopo l'approvazione del bilancio, chi pro Andrea Bimbatti, chi vicino a Paolo Avezzù, chi nostalgico della "vecchia guardia" di qualche anno addietro, oggi in panchina, chi infine vicino a Renzo Marangon che non sembra essere intenzionato a rimanere fuori dal gioco come spettatore.Fino al 25 aprile con il deposito delle candidature e delle liste a sostegno la strada è ancora lunga, ma potrebbe spianarsi a breve con una convergenza, più di opportunità che non di scelta, nelle prossime settimane nel caso in cui il nome dell'imprenditore di Sariano cominci a guadagnare consenso.

La storia politica di Luca Bellotti

Imprenditore del comune di Trecenta, è stato presidente provinciale di Alleanza Nazionale a Rovigo e componente della direzione nazionale. Eletto consigliere regionale del Veneto nel 1995, l'anno successivo si è candidato alla Camera dei deputati nel collegio di Rovigo: sostenuto dal centrodestra, viene sconfitto dal rappresentante dell'Ulivo Gabriele Frigato. Successivamente nel 1999 gli viene affidato l'incarico di assessore regionale con delega al personale ed agli affari legali.Nel 2000 rientra in Regione Veneto con l'incarico di assessore al bilancio, delega che lascerà nel 2001 perché eletto alla Camera dei deputati sempre come rappresentante della coalizione di centrodestra. Viene rieletto alla Camera nel 2006 e diventa capogruppo di Alleanza Nazionale nella Commissione agricoltura.Nel 2008 è eletto ancora una volta alla Camera per il Popolo della Libertà ed in corso di legislatura esce dal partito guidato da Silvio Berlusconi per poi aderire, nel luglio 2010, a Futuro e Libertà per l'Italia. Il 19 febbraio 2011 lascia sia il gruppo parlamentare alla Camera di Futuro e Libertà sia il partito di Gianfranco Fini per ritornare nel Popolo della Libertà ed il 5 maggio 2011 viene nominato sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Governo Berlusconi IV.