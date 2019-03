Giuseppe Romanello ritorna al settore rifiuti come direttore a Belluno

che comprende tutti i 61 comuni della provincia di Belluno e coincide esattamente con la geografia provinciale, come quello di Rovigo.L'assemnblea dei sindaci di martedì 26 febbraio 2019 all'unanimità dei presenti, pari all'80% della popolazione provinciale, si è espressa con grande sintonia affidando il compito di programmazione e controllo proprio a Giuseppe Romanello, dirigente prima in Asm spa, poi presidente di Asm divisione ambiente, infine direttore generale di Ecoambiente.Il consiglio di bacino rifiuti Dolomiti si è costituito a fine 2016 appoggiandosi inizialmente alla struttura della provincia di Belluno con un direttore provvisorio individuato nel dirigente dell'area ambiente della provincia Centelleghe.Romanello è chiamato ad effettuare la ricognizione sui servizi e sulle gestioni esistenti che fino a questo momento erano esercitate o dai singoli comuni o dalle gestione delle unioni montane. Dopo la ricognizione l'obiettivo è di arrivare all'affidamento unico da parte del consiglio di bacino entro il 2020, al più tardi nel 2021.Con launa concreta sinergia tra le due strutture, viene conferito un mandato forte sui rifiuti per affidare il nuovo servizio provinciale ed esercitare il controllo puntuale come Consiglio di bacino.Attualmente nel bellunese operano una decina di gestori, in parte in house providing come nel capoluogo Belluno, in parte in economia con tecnici ed operai degli enti locali, in parte in appalto a privati.