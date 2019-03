Nelle scuole di Lendinara tornano le maschere della tradizione

Ora o mai più per scegliere “bene” il prossimo sindaco

ROVIGO E I RODIGINI “‘Ora o mai più’. Non è solo un programma di successo, condotto da Amadeus, in onda in questi giorni in televisione, ma l’appuntamento cruciale cui saranno chiamati i cittadini di Rovigheto. Le prossime elezioni amministrative di maggio saranno, per il comune capoluogo, determinanti.