Pescatori ad un passo dalla vittoria del campionato 

Sorridono solo i più piccoli

RUGBY GIOVANILE Poca voglia di commentare in una giornata amara per la formazione under 18 dell'Andreotti Auto Fulvia Tour Rugby Villadose, sconfitta 52-5 da un buon Valpolicella. Poca voglia sin dall'ingresso in campo e scarsa concentrazione per pensare di poter mettere in difficoltà gli avversari da parte dei neroverdi, capaci di una timida reazione nella ripresa