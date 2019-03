Allevamento avicolo. Bartelle: “Il sindaco di Corbola prenda posizione”

CORBOLA (ROVIGO) - “La condivisione tra amministrazioni locali e la rete dei comitati territoriali è importante per sperare di fermare l’insediamento di nuovi allevamenti intensivi di animali in Polesine. Un volere che nasce dai cittadini che lo hanno dimostrato con le firme, raccolte in petizioni da parte dei comitati” spiega la consigliera regionale del Veneto, Patrizia Bartelle in merito alla questione dell’allevamento di polli che si vorrebbe insediare a Corbola.

“L'ultima petizione in ordine cronologico è quella relativa alle 1.500 firme raccolte dal comitato di Corbola, con la quale i cittadini chiedono di fermare l’allevamento avicolo dell’azienda Agricola Freguglia Carol, previsto tra le vie Basson e via Spin, per la produzione di 345mila polli da carne (LEGGI ARTICOLO)”. Continua la Bartelle

“Un obiettivo comune che sta incontrando la titubanza del sindaco di Corbola sia nel farsi portavoce della petizione in sede di commissione Via, sia per la convocazione di un consiglio comunale aperto, con punto all’ordine del giorno sui polli. Una seduta pubblica che costringerebbe il primo cittadino a schierarsi dalla parte degli elettori firmatari della petizione e nel contempo non gli darebbe la possibilità di portare avanti le sue strategie politiche in vista delle prossime elezioni”.”Sarebbe bene quindi, che il sindaco si decidesse a dimostrare con azioni concrete il suo volere, che dovrebbe essere lo stesso dei suoi cittadini, ovvero fermare l’insediamento avicolo”.