Gli estensi battono i rossoblù e volano in finale 

ROVIGO - Al termine di giornate del genere solitamente si dice che a vincere sia stato semplicemente il baseball. Un bilancio che ben riassume la domenica di gare (3 marzo) che al Palazzetto dello Sport di Rovigo ha chiuso il sipario sulla "Winter League - Rovigo - Itas Assicurazioni", torneo interamente organizzato dal Baseball Softball Club Rovigo per la categoria Ragazzi. A confrontarsi tra loro i rossoblù padroni di casa dell'Adriatic LNG, i RedHawks Padova e il Ferrara Baseball, ossia le tre società iscritte al girone "Veneto Est" della competizione giovanile di baseball indoor che da circa vent'anni caratterizza il calendario agonistico invernale. Le tre formazioni arrivavano da un primo turno di gare, giocato sette giorni prima alla palestra di San Pio X sempre a Rovigo, che aveva lasciato apertissima la qualificazione alle finali nazionali.

Combattutissime anche le partite al Palazzetto dello sport, a conferma del grande equilibrio tra le contendenti. Nel derby di apertura alle 12 l'Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo ha ceduto il passo ai pari età padovani per un solo punto. Poi i RedHawks si sono arresi di misura al Ferrara nel secondo incontro. A chiudere il triangolare di qualificazione la sfida tra i rossoblù e gli estensi: un'altra partita avvincente, che ha visto i Ragazzi ferraresi cogliere il secondo successo di giornata con un solo passaggio in base in più dei polesani. Alle 15 si è giocata l'attesa finalissima tra le squadre di Padova e Ferrara: a spuntarla, dopo ben due extrainning, la seconda.

Questi i risultati completi della giornata:

Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo - RedHawks Padova 4-5

RedHawks Padova - Ferrara Baseball 4-6

Ferrara Baseball - Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo 6-5

FINALE: Ferrara Baseball - RedHawks Padova 9-8

Sono, dunque, i Ragazzi del Ferrara Baseball ad accedere alle finali nazionali in programma a Bologna. Al Palazzetto dello sport di Rovigo è stata però festa grande per tutti i giovanissimi atleti scesi sul diamante, nonché per i tecnici e i tanti genitori in tribuna. Durante le premiazioni sono stati consegnati dal presidente del Baseball Softball Club Rovigo, Alessandro Boniolo, anche i consueti riconoscimenti individuali: miglior battitore Michele Sambugaro (Padova), miglior lanciatore Andrea Destro (Ferrara), Mvp Greta Vescovi (Padova). Immancabile il saluto di Itas Assicurazioni, grazie al cui sostegno è stato possibile organizzare a Rovigo questa riuscita tappa della "Winter League" Ragazzi, presente alle premiazioni anche David Gazzieri in rappresentanza di Associati di ricerca clinica.