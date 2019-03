A fatto centro anche per gli altri

ROVIGO - Aveva poco più di vent’anni prima che gli cambiasse la vita, ora, dopo aver vinto tutto quello che poteva vincere, ha ancora frecce al suo arco. Oscar De Pellegrin ora si spende per gli altri, perchè tutti i disabili non si sentano più tali. Il bellunese è diventato celebre dopo la vittoria alle Paralimpiadi di Londra, una storia di vita vissuta, di problemi da affrontare su una sedia a rotelle, ostacoli che per le persone normali sembrano insormontabili, ma non per lui.

In Pescheria Nuova ha raccontato la sua storia, ospite dell’Associazione Polesana della Stampa lunedì 4 marzo nell’ambito di Ombre d'arte, la rassegna artistica inaugurata sabato pomeriggio. Un volume, “Ho fatto centro” di Marco D'Incà (presente all’evento), giornalista del Gazzettino, con Francesca Mussoi che racconta la storia umana e sportiva di Oscar De Pellegrin.

A presentare il campione Monica Andolfatto, segretaria Sindacato Giornalisti del Veneto. Una carriera cominciata alle alle Paralimpiadi di Barcellona del '92 e a vincere la medaglia di bronzo nella gara del tiro a segno con la carabina ad aria compressa. Nella stessa disciplina rivince la medaglia di bronzo nella successiva edizione delle Paralimpiadi di Atlanta del 1996. Successivamente decide di passare al tiro con l'arco, unica disciplina in cui non ci sono distinzioni tra atleti “normodotati” e atleti con disabilità, e anche con la freccia Oscar inizia subito a fare centro. Alla Paralimpiadi di Sydney nel 2000, l'arciere bellunese vince il bronzo nella competizione individuale e l'oro nella gara a squadre: un traguardo, un sogno che diventa realtà. Solo nell'edizione di Atene, Oscar torna a casa a mani vuote ma comunque arricchito dalla partecipazione ad un evento di così grande calibro. Si rifarà nel 2008 alle Paralimpiadi di Pechino dove vincerà la sua quarta medaglia di bronzo. De Pellegrin, inoltre è detentore del record mondiale del tiro con l'arco del Campionato mondiale del 2005 tenutosi in Italia, a Marina di Massa. Nel 2012 a Londra l’oro e la chiusura di una avventura sportiva fantastica

Ma la sua vittoria più bella il bellunese l’ha ottenuta il con la creazione dell’Associazione Assi Onlus che promuove lo sport e altre attività per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità motoria. Lo Sport in certi casi può essere l’unica ancora di salvezza, dopo la Fede.