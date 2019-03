Favaretto: “Siamo in emergenza”

ROVIGO - Domenica arrivano le Fiamme Oro (dirige Piardi di Brescia) che ancora hanno una flebile speranza di entrare nei playoff, ma troveranno una FemiCz Rovigo piena zeppa di giovani.

Dalla rosa iniziale di 34 giocatori mancherà anche Mantvydas Tveraga passato al Settimo Torinese. La seconda linea ex Petrarca Padova ha giocato poco, problemi al ginocchio che ne hanno minato l’impiego per tutta la stagione “Abbiamo rescisso il contratto di comune accordo - spiega il ds Beppe Favaretto - giustamente aveva bisogno di giocare, in Serie A può fare ancora la differenza, e il VII Torinese è una società seria”. Un accordo perfezionato venerdì, la squadra piemontese era alla ricerca di una seconda linea di peso, e il lituano con i suoi 196 centimetri li può garantire. Esordio sfortunato domenica a Genova contro il Cus, 80 minuti da titolare, ma il punteggio finale non ha sorriso all’ex rossoblù (17-15).

Per domenica contro i poliziotti Umberto Casellato, dovrà fare a meno anche di Angelini (il cui recupero è previsto per il match con il Valsugana), Chillon, Halvorsen, Cicchinelli, capitan Matteo Ferro, e i lungodegenti Modena, Van Niekerk e Dominguez, oltre a Piva e Parolo (con la Nazionale Under 20 per il Sei Nazioni di categoria),

“Contiamo per domenica di recuperare almeno Loro - spiega il ds Favaretto - purtroppo è un periodo sfortunato, con il big match con il Calvisano dovremmo essere al completo, ma non bisogna sottovalutare neppure l’impegno con il Valsuagana la settimana precedente. Sono affamati di punti, sono in corsa per la salvezza, ed è un avversario temibile”.

Mercato in viale Alfieri che si sta delineando, decisioni che verranno prese probabilmente dopo il match con il Calvisano, la riconferma di coach Umberto Casellato visti i risultati con una rosa di qualità, ma ristretta, deve essere una priorità assoluta (come anche un tecnico per le rimesse laterali). Le parti hanno già fissato un incontro per decidere il futuro, blocco della squadra che comanda la classifica che potrebbe essere confermato con qualche innesto di qualità. Un occhio di riguardo ai giovani che proprio domenica potranno dare il loro apporto alla causa rossoblù, quando sono stati chiamati in causa hanno risposto presente anche giocando fuori ruolo (vedi Visentin e Borin).

Giorgio Achilli





Classifica: Femi-CZ Rovigo e Kawasaki Robot Calvisano punti 63; Argos Petrarca Padova 59; Valorugby Emilia 57; Fiamme Oro Rugby 47; Toscana Aeroporti I Medicei 39; Mogliano Rugby 1969 31; Rugby Viadana 30; Lafert San Donà 29; Verona Rugby 23; Valsugana Rugby Padova 19; Lazio Rugby 1927* 12

*quattro punti di penalizzazione

TOP12 – XVII giornata – 10.03.19 – ore 15.00

Lazio Rugby v Argos Petrarca Padova

arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 e AA2: Federico Meconi (Roma), Leonardo Masini (Roma)

quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma)



Lafert San Donà v Mogliano Rugby 1969

arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 e AA2: Gabriel Chirnoaga (Roma), Gianmarco Toneatto (Udine)

quarto uomo: Antonino Merendino (Udine)



Verona Rugby v Valorugby Emilia

arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 e AA2: Federico Boraso (Rovigo), Federico Bertelli (Ferrara)

quarto uomo: Leonardo Faggionato (Vicenza)



Rugby Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei

arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 e AA2: Luca Trentin (Lecco), Francesco Russo (Milano)

quarto uomo: Francesco Pulpo (Brescia)



Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 e AA2: Federico Vedovelli (Sondrio), Matteo Giacomini-Zaniol (Treviso)

quarto uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)



Kawasaki Robot Calvisano v Valsugana Rugby Padova

arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 e AA2: Giorgio Sgardiolo (Rovigo), Stefano Pennè (Milano)

quarto uomo: Marco Panin (Rovigo)