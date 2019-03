Una serata in poesia per festeggiare la donna con Angioletta Masiero

ROVIGO - In occasione della Festa della donna la quarta serata della rassegna patrocinata dal Comune di Rovigo, “I Venerdì del Cpia di Rovigo – momenti di incontri culturali”, è dedicata al mondo della poesia femminile in Polesine.L'8 marzo alle 18 nella sede del Centro provinciale di istruzione per gli adulti in via Mozart, 8,. L’incontro sarà l’occasione per parlare e per far conoscere grandi personalità femminili polesane di diversa estrazione sociale e culturale che hanno prodotto opere poetiche e hanno contribuito a far emergere la vita e i costumi di un’epoca.La serata si presenta anche come un’opportunità, soprattutto per i giovani adulti, per, sui mutamenti culturali e di costume a cui ha contribuito anche l’affermarsi della cultura delle donne.Angioletta Masiero è giornalista pubblicista, recensore, critico d’arte e critico letterario, poetessa, scrittrice, attrice, promotrice di premi letterari nazionali ed internazionali tra i quali il concorso letterario internazionale “Locanda del Doge” e “Gian Antonio Cibotto Confindustria Venezia-Rovigo” e il “Città di Rovigo”, membro di giurie, di concorsi letterari e d’arte nazionali ed internazionali. Ha condotto e conduce rubriche culturali per radio e televisioni private. Dal 2017 è presidente dello storico circolo culturale “Gruppo Autori Polesani”.. Nel gennaio 2019 le è stato conferito il prestigioso premio alla carriera per meriti letterari a palazzo Parigi a Milano.Nel febbraio 2019 ha ricevuto il primo premio assoluto al concorso letterario nazionale “Luciano Nicolis”.