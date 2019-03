[VIDEO] Veicoli rubati su commissione, raffica di perquisizioni

ROVIGO - L’’operazione “Coast to Coast” della polizia ha fatto emergere un fenomeno criminale che spiega l’origine di molti furti di veicoli. Secondo le stime degli investigatori, sarebbero 36 i veicoli rubati e diretti in Libia attraverso i porti di Pozzallo, Augusta, Catania, Palermo, Salerno e Napoli, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Impegnati nelle perquisizioni 150 uomini della polizia appartenenti alla questura di Ragusa, al reparto Prevenzione crimine di Catania e alla polstrada di altre città interessate dall'inchiesta: Siracusa, Roma, Reggio Calabria, Caltanissetta, Agrigento, Pistoia, Gorizia, Crotone, Rovigo e Cinisello Balsamo. Accertamenti sono in corso nei confronti di un deposito con migliaia di pezzi di ricambio a Francofonte, nel Siracusano.





Dalle indagini della Stradale di Ragusa, risulta che i ladri, attraverso la mediazione di cittadini maltesi, venivano contattati da commercianti libici i quali commissionavano mezzi di varia natura, naturalmente a prezzi di molto inferiori al valore di mercato, per poi trasferirli, attraverso vari porti italiani, in Libia, passando da Malta.

Auto e mezzi commerciali rubati e portati dalla Sicilia in Libia via Malta, quaranta persone indagate, più di 30 veicoli sequestrati mentre stavano per lasciare il porto di Pozzalo e da lì, via Malta, raggiungere la Libia. Sgominato un sodalizio internazionale di tre bande specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali.