I diversi punti di vista dell'amore nel libro di Riccarda Dalbuoni

ROVIGO - Dopo Oscar De Pellegrin, il campione paralimpico di Tiro con l’Arco a Londra 2012 che con il giornalista Mauro D’Incà ha presentato assieme a Monica Andolfatto il libro “Ho fatto centro”,. La manifestazione, che si inserisce nell’ambito della rassegna artistica, musicale e letteraria Ombre d’Arte, che tanto successo sta riscuotendo, vuole proporre confronti e colloqui con gli autori.. "Dicotomia d'amore" è la raccolta di un dialogo fra Riccarda Dalbuoni e i lettori della testata online Ferraraitalia. Cosa fare per districarsi quando si cade nelle 'ipersoluzioni', come le chiamava il sociologo Paul Watzlawick? Come non riconoscersi nella tassonomia di poveri amanti? Ma Dicotomia d'amore è anche la forza nella malattia, la liberazione dalla paura e il coraggio di mettersi al centro.Oltre alle donne,mettendo un punto di vista differente, più che mai dicotomico.Dicotomia d'amore è edito da La Carmelina, è stato presentato in varie occasioni a Ferrara e in Polesine sotto forma di reading.. Ingresso libero.Prossimo e ultimo appuntamento della rassegna sarà giovedì 12 marzo sempre alle 17.30 con Andrea Priante, giornalista del Corriere del Veneto, e Gabriele Andriotto, protagonista di un caso di cronaca che ha tento con il fiato sospeso molti polesani. Presenteranno il libro La vita che mi spetta.La rassegna d’arte con le opere di Danillo Burin, Emanuele Galuppo, Gianni Morin e Vincenzo Valsecchi rimarrà aperta fino al 13 marzo e comprende anche appuntamenti musicali a sorpresa.