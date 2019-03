La tragica storia di Federica raccontata ai ragazzi delle scuole “Bonifacio”

Bachelet e Pd ai ferri corti

POLITICA CENTROSINISTRA ROVIGO Aria pesante in casa Pd con Andrea Borgato che attacca il suo ex capogruppo in consiglio, Nadia Romeo che si era fatta promotrice della raccolta firme dal notaio Amerigo Santoro “a differenza della prima raccolta firme, velleitaria e promossa per recuperare una sorta “di verginità politica” da parte di una parte del Pd...