Dalla Cgil arriva “Belle ciao”, la piattaforma che vuole tutelare le donne

ROVIGO – “Belle ciao”, è questo il nome della piattaforma di genere che vuole partire dalle disparità legate al mondo del lavoro per arrivare a toccare tutte quelle ingiustizie che ancora subiscono le donne dentro e fuori i luoghi di lavoro. Il progetto della Cgil che verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza l'8 marzo alle alle 15.30 al Ridotto del Teatro sociale di Rovigo nel corso del convegno “Donne e lavoro: Differenza di genere ieri e oggi” .

“Già nel nostro progredito Veneto esiste una disparità anche salariale importante visto che mediamente, a parità di mansione, le donne hanno un 30 per cento di minor retribuzione rispetto agli uomini” spiega il segretario generale di Cgil Rovigo, Pieralberto Colombo. Lo scopo è quello di partire quindi dal mondo del lavoro ma anche dal tema di strettissima attualità delle molestie per lanciare una campagna, un'idea che parla alla società civile ma anche al mondo delle imprese. “Si vorrebbe dare seguito a dei protocolli che mettano insieme azioni concrete che superino nei fatti tutti questi ostacoli per arrivare ad una vera parità” spiega Colombo. Tali ostacoli impedirebbero infatti un libero accesso al mondo del lavoro che dovrebbe essere invece uno dei principali strumenti di emancipazione e di libertà da parte delle donne. “Per fare un esempio – prosegue il segretario di Cgil Rovigo – ricordiamo che abbiamo dovuto fare - non 40 anni fa ma nel 2015 - una legge che combattesse il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpivano nel 99% dei casi le giovani donne al momento dell'assunzione magari nelle piccole o piccolissime imprese in maniera che, nel caso avessero avuto poi un figlio, la lettera di dimissioni era già pronta nel cassetto”.

Assieme a Pieralberto Colombo interverranno Nicoletta Biancardi, segretaria provinciale dello Spi-Cgil, Elisa Cavallaro, segretaria provinciale Cgil e Federica Franceschi, responsabile Uvl Cgil; coordinerà i lavori Lina Canale, responsabile del coordinamento Donne Spi Rovigo, mentre concluderà il convegno Rosanna Bettella, responsabile regionale del Coordinamento donne.

“Noi pensiamo che questa sia una piattaforma necessaria – ha concluso Colombo – e purtroppo ancora molto attuale forse oggi più di ieri perché anche il clima che vediamo preoccupa. Se mettiamo in fila nell'ultimo anno, anche da chi oggi ha responsabilità di governo a partire dal disegno di legge Pillon che ha un taglio che sfavorisce le donne, alla messa in discussione sulle legge 194 sull'aborto, all'ultimo capolavoro della reintroduzione delle case chiuse dove si spaccia questa idea che trova anche del consenso affermando che si contrasta la criminalità mentre in realtà la si sposterebbe solo dentro i bordelli e non si vuole contrastare quello che c'è dietro il fenomeno, c'è un clima e una deriva che ci preoccupa”.