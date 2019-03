Il Miur finanzia la realizzazione di laboratori da 35mila euro al Comprensivo 

VENEZIA - In Veneto verranno finanziati ben 10 laboratori: a Venezia gli Istituti Comprensivi Spallanzani e Grimani e a Chioggia gli Istituti Comprensivi 2 e 5, a Treviso l’Ic di Follina-Tarzo, a Rovigo la scuola di Trecenta, a Verona l’Istituto Comprensivo Hack di San Giovanni Lupatoto, quello di San Bonifacio e quello di Monteforte d’Alpone e a Padova l’Ic San Camillo.

“Sono 10 gli istituti in Veneto che riceveranno dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risorse per la creazione di ambienti digitali di apprendimento, soprattutto a partire dalla scuola primaria e secondaria di I grado. Grazie al decreto sottoscritto dal ministro Bussetti - sottolinea la deputata veneziana della Lega Ketty Fogliani - ogni scuola riceverà 35.000 euro per la realizzazione di laboratori. Sono poi previsti ulteriori 30.000 euro, derivanti da altri fondi, per la formazione del personale scolastico sulla didattica innovativa”.

Si tratta di ulteriori risorse messe a disposizione delle scuole per creare ambienti didattici innovativi che non solo serviranno per contrastare la dispersione scolastica ma per offrire ai nostri studenti un apprendimento tecnologico e le chiavi di lettura per il futuro come individui, cittadini e professionisti”.