Alla riscoperta del “Thesoro” di Luigi Groto

ROVIGO - Martedì 12 marzo alle 17.30 nella sala degli Stucchi di palazzo Cezza, il comitato di Rovigo della società “Dante Alighieri” presenterà “Il Thesoro di Luigi Groto” nella rilettura di Antonio Lodo e Gianni Sparapan.



Protagonista sarà quindi la commedia cinquecentesca “Il tesoro”, di Luigi Groto, il Cieco d'Adria. Viene rievocata la vicenda di un intreccio classico delle opere del tempo (il giovane che desidera una giovane sposata a un vecchio ottuso e avaro, col contorno di figure e macchinazioni varie tipiche del genere), con tratti di originalità quali per esempio l'ambientazione (Adria stessa, con elementi realistici descritti in forma critica e satirica), i cenni autobiografici ironici, i personaggi tradizionali (in particolare la giovane Licinia).



Alla presentazione della commedia, originariamente in lingua italiana, si accompagna quella della trasposizione "in veneto rustico" operata da Sparapan, con le caratteristiche e gli adattamenti linguistici del caso. Racconteranno e leggerano alcune parti Antonio Lodo e Gianni Sparapan.