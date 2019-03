Il club rossoblù protagonista in tre plessi rodigini

ROVIGO - Da sempre attivo e propositivo nei plessi scolastici rodigini, il Baseball Softball Club Rovigo non poteva mancare l'appuntamento con le "Giornate dello Sport" a scuola. Una tre giorni, il 7, 8 e 9 marzo, introdotta da qualche anno dalla Regione Veneto per promuovere l'attività fisica tra gli studenti. La società rossoblù, supportata da Itas Assicurazioni e Adriatic Lng, ha messo in campo alcuni dei suoi migliori tecnici per introdurre tanti alunni rodigini al batti e corri, formulando una proposta innovativa che ha strizzato l'occhio non solo ai giovani protagonisti dell'iniziativa.

Giovedì mazze e guantoni sono stati messi a disposizioni dei bambini della primaria "Sacro Cuore" di Rovigo. Una prima giornata di attività ludiche e propedeutiche al baseball che ha rapito gli studenti e anche i tanti genitori presenti. Ieri, 8 marzo, la festa si è spostata alla primaria "Pascoli": ben 11 classi, per un totale di oltre 200 studenti, sono state coinvolti dai coach rossoblù Fidel Reinoso, Leonardo Mena e Lorenzo Malengo. L'intento del Baseball Softball Club Rovigo è proporre un'attività aperta all'intera famiglia: mamme e papà sono stati invitati ad assistere ai tanti giochi ed esercizi proposti ai giovani sportivi. Non solo. Per l'appuntamento conclusivo, in programma oggi nella Palestra della Tassina con tutte le classi della locale scuola primaria, il Baseball Softball Club Rovigo ha pensato a una "giornata dello sport" a 360 gradi. I genitori sono stati direttamente coinvolti dai tecnici rossoblù e sono entrati nel insieme ai figli, dando vita ad avvincenti partite. In totale le tre giornate firmate dal Baseball Softball Club Rovigo hanno messo in moto quasi 400 bambini.

Inoltre, durante tutte le tre mattinate è stata illustrata nel dettaglio la proposta sportiva ed educativa che la società rodigina ripropone con entusiasmo per l'avvio della nuova stagione. Grazie anche alle "Giornate dello sport" a scuola, sarà introdotto per i nuovi iscritti un servizio di trasporto dalle scuole primarie o materne alle palestre (poi al diamante di via Vittorio Veneto) nei giorni degli allenamenti di baseball e softball del club rossoblù.