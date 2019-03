Rossoblù in formato rullo compressore 

ROVIGO - Prosegue il cammino vittorioso della FemiCz Rovigo che infila l'undicesimo successo consecutivo in campionato battendo senza problemi le Fiamme Oro escludendole quasi definitivamente dalla lotta per i play off. Alla vigilia c'erano dei timori sulle insidie di questa sfida tenuto conto dell'affollata infermeria rossoblù e del fatto che per i poliziotti il match del Battaglini rappresentasse una sorta di ultima spiaggia per restare agganciati al treno delle migliori. Invece la FemiCz Rovigo ha recuperato quasi tutti i suoi giocatori usciti malconci una settimana fa a Firenze e si è presentata al via in gran spolvero confermando una condizione che continua a mantenersi ad alto livello. Per un'ora la squadra rodigina è stata la padrona assoluta del campo segnando otto mete, quasi tutte di pregevole qualità. Contro la velocità e il ritmo di gioco imposto dalla FemiCz Rovigo poco hanno potuto le Fiamme Oro che solo nel finale, quando la squadra rossoblù ha chiaramente mollato sul piano della concentrazione, è riuscita a mostrare qualcosa di buono segnando tre mete negli ultimi venti minuti e agguantando il punto di bonus offensivo.



Proprio le quattro marcature segnate dalla squadra cremisi, segnate però a risultato ormai acquisito e con la formazione rossoblù che aveva dato spazio a tutta la panchina, e una rimessa laterale ancora piena di problemi con qualche rubata di troppo, sono state le sole note negative emerse dalla prestazione della FemiCz Rovigo. La squadra di Casellato e Properzi non è nuova ai cali di tensione nel finale visto che è già la terza volta che i rossoblù concedono il bonus delle mete all'avversario avendo, però, la vittoria in tasca. Per il resto si è vista una formazione in salute che è riuscita a far circolare l'ovale con una velocità e un'efficacia che nessun'altra squadra del Top 12 riesce a fare in questo momento. Quando i rodigini hanno il possesso per gli avversari ci sono sempre problemi in arrivo. Ed è proprio sul possesso e sulla sua qualità che la FemiCz Rovigo può ancora migliorare. Contro le Fiamme Oro la mischia ordinata ha funzionato bene e anche nei palloni di recupero i rossoblù sono stati abbastanza reattivi e veloci nel rilanciare l'azione. Resta aperta la questione della touche dove i sincronismi tra lanciatore e saltatori sembrano balbettare un po'.

Miglioramenti significativi si sono visti nella fase del possesso con passaggi sempre più efficaci e “off load” più precisi anche se bisogna dire che la pressione delle Fiamme Oro non è stata di quelle asfissianti. Da rivedere, invece, la gestione del gioco al piede nel quale Mantelli, bravo nell'innescare gli attacchi alla mano, ha spesso ecceduto sbagliando scelte e realizzazione. Piccoli dettagli in una prestazione di grande spessore che ha divertito il pubblico del Battaglini, ma che non devono essere trascurati in vista dei big match del finale di stagione a cominciare da quelli con il Kawasaki Calvisano che metteranno in palio dapprima il primo posto nella regular season e poi la qualificazione alla Challenge Cup. Come al solito i rossoblù sono partiti con un bel ritmo muovendo l'ovale a tutto campo. A sbloccare il risultato, però, sono state le Fiamme Oro che all'8' hanno realizzato un facile penalty con Biondelli. La FemiCz Rovigo ha scrollato le spalle come se nulla fosse accaduto e ha mantenuto il suo abituale piano di gioco. Il premio per i rossoblù è arrivato poco dopo con la marcatura di Majstorovic che ha finalizzato una lunga pressione del pack rodigino a ridosso della linea di meta avversaria. Il centro della FemiCz Rovigo si è ripetuto al 16' quando un suo calcio a seguire senza tante speranze ha tratto in inganno l'ex Bacchetti. Il rimbalzo fortunoso ha favorito il giocatore rossoblù che ha segnato con facilità. La squadra di casa ha tenuto alto il ritmo del proprio gioco e le Fiamme Oro si sono trovate a difendere con grosse difficoltà.

Al 22' una rolling maul in attacco della FemiCz Rovigo ha creato la base per la meta di Vian uscito come un proiettile dal raggruppamento per andare a segnare senza problemi. Poco dopo una splendida azione dei trequarti rossoblù ha messo in condizione Odiete di innescare la velocità di Barion che si è involato lungo la linea di touche per segnare la meta del bonus, arrivata già prima della mezzora. I rossoblù hanno rallentato il ritmo e le Fiamme Oro si sono affacciate in avanti con una certa pericolosità tanto da trovare la meta con D'Onofrio che ha anticipato un disperato tentativo d'intercetto di Odiete dopo una efficace manovra d'attacco dei cremisi. La risposta rossoblù non si è fatta attendere ed è arrivata con la meta di Halvorsen liberato in mezzo al campo da un sontuoso “off load” di Cioffi, anche oggi tra i protagonisti del match anche se è mancata la marcatura personale. Andata al riposo con il risultato praticamente al sicuro la FemiCz Rovigo si è ripresentata in campo ancora con la voglia di giocare e al 6' è toccato a Odiete incrementare il vantaggio dei rossoblù con una meta scaturita da un pallone vagante raccolto con destrezza e velocità dall'estremo rodigino.

Al 12' le Fiamme Oro hanno rimediato un cartellino giallo per antigioco con Kudin e la squadra di Casellato e Properzi ha subito sfruttato la situazione segnando prima con Chillon, bravo nel portarsi avanti al piede un pallone mal controllato dalla touche cremisi, e poi con Vian al termine di un'azione innescata da Cioffi e rifinita da Barion. A questo punto la FemiCz Rovigo ha pensato più a fare accademia giocando tutti i palloni, anche quelli che andavano tenuti, e difendendo quasi “al tocco”. Le Fiamme Oro hanno avuto il merito di infilarsi nella deconcentrazione rossoblù creando azioni pericolose. E' accaduto al 23' quando McCarthy ha sfondato una tiepida difesa rossoblù dopo una serie di ripartenze del proprio pack e anche al 32' con ancora McCarthy protagonista dell'azione che ha liberato Biondelli sulla bandierina. A quel punto, con la FemiCz Rovigo ormai sotto la doccia, la squadra di Guidi ha cercato di andare a cogliere l'unico obiettivo possibile, cioè il bonus per la quarta meta che è arrivata proprio allo scadere quando D'Onofrio ha raccolto a centro campo l'ennesimo calcio tattico sbagliato di Mantelli per poi esibirsi in una serpentina che lo ha portato direttamente in meta con i giocatori rodigini che nel frattempo si erano dimenticati di come si placca. Poco male visto il grande vantaggio accumulato in precedenza dalla FemiCz Rovigo che ha vinto la sua 40° sfida con le Fiamme Oro in 62 partite disputate andando vicino al record della miglior vittoria in questo confronto che resta ancora quella del 1997/98 con il 57 a 22 per i rossoblù.

Roberto Roversi

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini" – Domenica 10.03.2019

TOP12, XVII GIORNATA

FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 52-27 (31-8)

Marcatori: p.t. 8’ c.p. Biondelli (0-3), 12’ m. Majstorovic tr. Mantelli (7-3), 16’ m. Majstorovic tr. Mantelli (14-3), 22’ m. Vian non tr. (19-3), 24’ m. Barion non tr. (24-3), 30’ m. D’Onofrio G. non tr. (24-8), 34’ m. Halvorsen tr. Mantelli (31-8); s.t. 46’ m. Odiete tr. Mantelli (38-8), 56’ m. Chillon tr. Mantelli (45-8), 59’ m. Vian tr. Mantelli (52-8), 63’ m. McCarthy tr. Biondelli (52-15), 72’ m. Biondelli non tr. (52-20), 81’ m. D’Onofrio G. tr. Biondelli (52-27)

FEMI-CZ Rovigo: Odiete (61’ Visentin); Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi (61’ Borin); Mantelli, Chillon (57’ Loro); Halvorsen (50’ Venco), Lubian, Vian; Canali (41’ Mantovani), Nibert; D’Amico (50’ Pavesi), Momberg (cap.) (50’ Cadorini), Brugnara (50’ Vecchini).

All. Properzi

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Marinaro, Quartaroli, Forcucci, Bacchetti (41’ Vaccari); Biondelli, Parisotto (41’ Masato); De Marchi (41’ Bianchi), Cristiano (cap.), Favaro (63’ D’Onofrio U.); McCarthy, Caffini (61’ Faccenna); Iacob (41’ Vannozzi), Moriconi (41’ Kudin), Zago (61’ Mariottini).

All. Guidi

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1: Federico Vedovelli (Sondrio), AA2: Matteo Giacomini-Zaniol (Treviso)

Quarto uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Cartellini: 53’ giallo a Kudin (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 6/9; Biondelli (Fiamme Oro Rugby) 4/5

Note: giornata mite e soleggiata, con circa 18 gradi e vento assente, terreno in buone condizioni. Presenti 1500 spettatori. Come di consueto nelle partite contro la FEMI-CZ Rovigo, le Fiamme Oro Rugby hanno tolto dalla distinta la maglia numero 10 in memoria di Stefano Casotti, giocatore di entrambe le squadre prematuramente scomparso.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Fiamme Oro Rugby 1

Man of the Match: Majstorovic (FEMI-CZ Rovigo)

