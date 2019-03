In 800 al Palasport con i giocatori nerofucsia 

PORTO VIRO (RO) - Nelle corso delle mattine di giovedì 7 e venerdì 8 marzo, oltre 800 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di Porto Viro, hanno incontrato i campioni della Alva Inox Delta Volley, squadra di pallavolo che milita in serie B e guida attualmente la classifica con 6 punti di distacco dalla seconda.

Anche quest’anno la Regione Veneto ha riproposto l’iniziativa denominata “Le Giornate dello Sport”, per tutte le scuole Statali e Paritarie del Veneto, nella convinzione che lo sport costituisca il naturale completamento dell’attività formativa svolta all’interno delle aule.

Il consigliere comunale delegato allo sport Michele Capanna, organizzatore dell’evento assieme alla società pallavolistica e ai docenti Cristina Da Re e Ferrante Casellato, in rappresentanza delle scuole, ha commentato: “Lo sport non è solo un mezzo per promuovere la salute ma è anche un importante strumento educativo e formativo, in particolare per i giovani. L’attività sportiva, infatti, rappresenta sempre un momento di aggregazione utile a sperimentare valori morali come l'amicizia, la solidarietà, l'inclusione e il rispetto per gli avversari”.

E’ intervenuta poi il sindaco di Porto Viro Maura Veronese, che ha ricordato agli studenti l’importanza dell’impegno e del sacrificio necessari per raggiungere i risultati, sia nello sport che nello studio e realizzare i propri sogni. Veronese ha ricordato che l’8 marzo è la festa delle donne e ha fatto gli auguri a tutte le ragazze presenti, chiedendo ai ragazzi di imparare a convivere con quelle che un giorno saranno le loro compagne di vita.

L’assessore regionale allo sport, cultura e territorio Cristiano Corazzari ha portato i saluti della Regione: ”Le giornate dello sport promosse dalla Regione Veneto per il terzo anno consecutivo hanno lo scopo di promuovere una cultura dello sport come strumento di educazione e di tutela della salute – ha affermato Corazzari - L’obiettivo dell’iniziativa è di avvicinare i ragazzi all’attività sportiva, spiegandone i vantaggi e dando loro anche l’opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio”.

Gli atleti dell’Alva Inox, rispondendo alle tante domande degli studenti, hanno testimoniato il valore dello sport e l’importanza che ha avuto nelle loro vite. I pallavolisti hanno fatto poi giocare gli alunni facendogli provare alcune tecniche di gioco. La manifestazione si è conclusa con gli immancabili autografi e con le foto assieme agli atleti.