L’impegno e la determinazione sono state premiate

CAORLE (VE) - Prosegue l'attività agonistica per i ragazzi della scuola Sen Shin Kai Karate di Rovigo allenati dal maestro Mario Roversi.

L'attività agonistica è entrata oramai nel periodo clou e le manifestazioni, di livello nazionale e internazionale, si susseguono una dopo l'altra.

Il maestro Roversi, forte di una trentennale esperienza come agonista e come allenatore, non ha mancato di preparare i suoi atleti al meglio per la difficile competizione che si è svolta a Caorle (Ve), la European Cup.

Alla gara, hanno partecipato moltissime nazioni europee e qualche atleta in rappresentanza di lontani paesi asiatici. Molti i karateki rodigini che hanno ottenuto una medaglia o un piazzamento.

Nella categoria under 14 soddisfazione per Alessandro Varva che chiude al primo posto fra le cinture verdi/blu e per Luca Calabrese, primo anch’egli fra le cinture marron nere. Altre medaglie le hanno conquistate sul tatami i cadetti Lorenzo Albertin, bronzo, Matteo Zerbinati, argento e Maria Cappellato, bronzo.

Nella categoria juniores due medaglie su tre finiscono al collo delle ragazze rodigine: Elena Stuparich bronzo e Prie Bergamo, argento.

La nutrita squadra della Sen Shin Kai porta anche Angelica Tomasello, Giacomo Tomei, Giovanni Cappellato e Chiara Buoso a ridosso del podio, dopo tiratissime gare nelle rispettive categorie maschili e femminili. A fine giornata, fra il maestro, i ragazzi e i loro genitori la gioia è palpabile: l'impegno e la determinazione ancora una volta sono state premiate.

E ora tutti i nuovo in palestra: la prossima gara, l'open di Toscana è alle porte.