Numeri da capogiro per i Bersaglieri, sabato dirige Chirnoaga 

ROVIGO - FemiCz Rovigo in vetta alla classifica con il Calvisano. Squadra di Brunello che però ha una difesa migliore rispetto ai Bersaglieri. Rossoblù che per il momento hanno segnato 637 punti subendone 299, Calvisano 535 messi sul tabellone in 17 gare di campionato e 254 subiti.

Con 8 mete e 6 trasformazioni la FemiCz Rugby Rovigo Delta ha ottenuto domenica scorsa l’undicesima vittoria consecutiva in TOP12, battendo 52-27 le Fiamme Oro Rugby al “Battaglini”. Un match dominato e chiuso virtualmente già nel primo tempo.

Nei 28.59 minuti effettivi di gioco (13.36 nel primo tempo e 15.23 nel secondo) i rossoblù hanno avuto il 58% del possesso, vincendo 9 su 12 rimesse laterali e tutte le 8 mischie a propria introduzione. Le Fiamme Oro hanno invece vinto 12 su 13 touche e le 3 mischie a proprio favore. I Bersaglieri sono stati più disciplinati degli avversari: 9 le penalità fischiate ai rodigini, 12 e un cartellino giallo quelle rimediate dalla squadra della Polizia di Stato.

I placcaggi messi in atto dai rossoblù sono stati in tutto 66 e il giocatore ad averne effettuati di più è ancora una volta Lubian con 9, seguito da Antl con 6 e da Majstorovic e Vian con 5. In attacco il migliore tra i ball carriers è stato Vian con 10 avanzamenti, seguito da Majstorovic, Halvorsen e Cioffi con 9 e da Chillon e Antl con 6. Infine, nella pulizia dei punti d’incontro è di nuovo Lubian al primo posto con 16 interventi positivi, seguito da Nibert con 14 e da Momberg con 11.

La FemiCz Rugby Rovigo Delta tornerà al “Battaglini” sabato 16 marzo alle ore 16 per la sfida con il Valsugana Rugby Padova, valida per la settima giornata di ritorno di TOP12. In vista della partita saranno disponibili da mercoledì 13 marzo, i biglietti per assistervi: si potranno acquistare alla Segreteria della Rugby Rovigo Delta in viale della Costituzione (sotto la Tribuna Est) nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

All’andata i Bersaglieri vinsero a fatica al Plebiscito giocando la più brutta partita della stagione contro l’ex tecnico rossoblù Polla Roux, sicuramente Umberto Casellato vorrà cancellare quella prestazione.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 25€

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE E OVER 65 ANNI 10€

UNDER 18 ANNI gratis

La segreteria sarà aperta anche sabato mattina dalle 10 alle 12, nel pomeriggio i botteghini dello Stadio apriranno alle ore 15.

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico, fino alla fine della Stagione i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.

La classifica di campionato:

Femi-Cz Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano 68; Argos Petrarca Rugby 63; Valorugby Emilia 62; Fiamme Oro Rugby 48; Toscana Aeroporti I Medicei 40; Rugby Viadana 1970, Lafert San Donà 34; Mogliano Rugby 1969 31; Verona Rugby 23; Valsugana Rugby Padova 19; S.S. Lazio Rugby 1927 12

TOP12 – XVIII giornata

16.03.19 - ore 16.00

Femi-CZ Rovigo v Valsugana Rugby Padova

arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 e AA2: Riccardo Angelucci (Livorno), Francesco Meschini (Milano)

quarto uomo: Eugenio Scrimieri (Milano)

17.03.19 – ore 15.00

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 e AA2: Emanuele Tomò (Roma), Franco Rosella (Roma)

quarto uomo: Paolo Paluzzi (Roma)

Toscana Aeroporti I Medicei v Verona Rugby

arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 e AA2: Manuel Bottino (Roma), Lorenzo Imbriaco (Bologna)

quarto uomo: Andrea Laurenti (Bologna)

Valorugby Emilia v Lafert San Donà

arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1 e AA2: Stefano Pennè (Milano), Francesco Russo (Milano)

quarto uomo: Riccardo Salafia (Milano)

Mogliano Rugby v Lazio Rugby 1927

arb. Giuseppe Vivarini (Padova)

AA1 e AA2: Andrea Spadoni (Padova), Matteo Franco (Udine)

quarto uomo: Antonino Merendino (Udine)

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Padova

arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 e AA2: Gianluca Gnecchi (Brescia), Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

quarto uomo: Marco Panin (Rovigo)