Sul sito della Regione c’è il bilancio semplificato per il cittadino

VENEZIA - Sul portale della Regione Veneto è stato pubblicato il bilancio semplificato per il cittadino 2019-2021: uno strumento che, con un’adeguata rappresentazione grafica e una divisione delle voci, rende la lettura dei dati del bilancio più agevole e comprensibile. Presente anche un focus dedicato al piano della performance 2019-2021, che definisce gli obiettivi dei manager e dei dipendenti regionali.

“Tutto ciò dimostra” scrive il presidente della regione Luca Zaia nella presentazione “quanto lavoro ci sia nella predisposizione di un bilancio di previsione, in tempi difficili come questi in cui le risorse sono contratte e l'attenzione posta a ogni euro che si spende costituisce un obbligo morale, oltre che amministrativo. Quindi, è con orgoglio che presento questo portale web, che contribuirà ancora una volta a rendere il Veneto una "casa di vetro", visibile a tutti, senza eccezioni, e consentendo ai cittadini di esercitare il loro diritto/dovere nel conoscere e nel vigilare le attività dell'amministrazione regionale”.

“Con il bilancio semplificato che ogni cittadino può consultare in questo portale” sottolinea sia il vicepresidente che l’assessore al bilancio Gianluca Forcolin “è possibile farsi un'idea della manovra nel suo complesso, a partire dalla volontà di non aumentare la pressione fiscale regionale e in questo senso la Regione del Veneto è l'unica regione a statuto ordinario a non aver utilizzato la leva fiscale sull'addizionale regionale all'Irpef, pur continuando a rispettare gli equilibri di finanza pubblica, forti del fatto che la regione è sempre risultata adempiente rispetto alle regole poste prima dal patto di stabilità ed ora dal pareggio di bilancio”.