Acqua in Festa 2019

ESTE (PD) - In occasione del World Water Day che si celebra il 22 marzo, acquevenete e ATO Bacchiglione invitano i cittadini a una giornata di festa e di informazione dedicata a questa fondamentale risorsa. In piazza Maggiore a Este laboratori didattici e giochi per i bambini, punti informativi, distribuzione di acqua del rubinetto, corsa podistica, Estemporanea di fotografia e altro ancora.

Il programma

Dalle ore 10.30 alle 17.00

acquevenete informa

I tecnici di acquevenete in piazza: sportello clienti, qualità dell’acqua, punto info app e sportello online

La casetta dell’acqua

La buona acqua del rubinetto, da degustare gratuitamente per tutti

Atheste e i suoi corsi d’acqua, Estemporanea di fotografia

Concorso organizzato da acquevenete in collaborazione con Circolo Fotografico Euganeo

Ore 9.30: iscrizione dei partecipanti

Ore 10.15 inizio dell’Estemporanea di fotografia

Ore 12.30-13.30 consegna elaborati Estemporanea di fotografia

Ore 17.00: premiazioni Estemporanea di fotografia

Per informazioni: tel. 3317786839

Preiscrizioni entro il 21 marzo: info@acquevenete.it

Camminata tra i ponti e i canali, corsa podistica non competitiva

Corsa podistica organizzata in collaborazione con GM Corri Este

Ore 9.30: ritrovo e iscrizione dei partecipanti

Ore 10.15: partenza da piazza Maggiore

Per info e preiscrizioni (entro il 21 marzo): gmcorrieste@gmail.com o tel. 3392828923

Ore 12.30 Premiazioni Concorso fotografico #Acquaprotagonista

Annuncio e premiazione dei vincitori del concorso fotografico regionale sul tema “La nostra acqua”, promosso da Viveracqua, consorzio che riunisce 12 gestori idrici pubblici del Veneto e Friuli Venezia-Giulia (logo Viveracqua)

Ore 13.00 Aperitivo con l’Istituto Manfredini

Aperitivo dedicato ai sapori del territorio organizzato in collaborazione con CFP Manfredini

Dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Gonfiabili per i più piccoli

Dalle ore 10.30 alle ore 17.00

Laboratori per bambini e giochi a cura di acquevenete

Storie d’acqua | letture espressive

Leggiamo insieme storie e avventure sul mondo dell’acqua e i suoi protagonisti.

Facciamo ordine | giochi

Il ciclo idrico integrato è stato messo in disordine! Chi ci aiuterà a sistemarlo? Un divertente puzzle in 3D vi aspetta per sfidarvi.

Alla scoperta dell’acqua | giochi

Un gioco dell’oca per bambini, ragazzi e genitori sul ciclo idrico integrato e sul mondo dell’acqua. Fra le caselle si “nasconderanno” anche delle prove pratiche… chi ne saprà di più sull’acqua?

Spesa idrica… consapevole! | giochi

Ma quanta acqua c’è in… un paio di jeans?! Ragazzi e adulti saranno condotti in un viaggio attraverso il concetto di acqua virtuale scoprendo quanta risorsa viene consumata per produrre oggetti e alimenti.

Costruiamo un depuratore | esperimenti

Un’attività divertente per toccare con mano e capire come funziona un impianto di depurazione dell’acqua.

L’acqua non è tutta uguale | esperimenti

Una semplice attività per scoprire che l’acqua non ha sempre lo stesso sapore e capirne il motivo.

Scopriamo la tensione superficiale | esperimenti

Alcuni insetti camminano e saltellano sull’acqua degli stagni come se non fosse liquida, ma solida: come fanno? Scopriamolo insieme!

Acqua, amore mio: un pensiero per l’acqua

Pensieri, disegni, progetti, scarabocchi, idee… e tutto quello che viene in mente a grandi e piccini per lasciare un segno sulla giornata!