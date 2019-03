Trattamento di fine vita, gli adriesi possono scegliere

ADRIA (RO) - L’assessore ai servizi socialidà eco al lavoro del comitato etico per la pratica clinica dell’Azienda Ulss 5 Polesana, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) che disciplinano la legge n. 219 del 2017 sul testamento biologico.“Si tratta di uno strumento con cui una persona,- spiega l’assessore Sandra Moda- in previsione di una eventuale malattia invalidante,, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o eventuali scelte terapeutiche sanitarie”.“Non solo, con le Dat, il soggetto, in grado di intendere e volere, può anche dichiarare che i trattamenti sanitari già iniziati, che abbiano il solo obiettivo di prolungare la vita, venga interrotta”.Le Dat, in sintesi dovranno contenere oltre ai dati anagrafici dell’interessato, lo stato di salute, l’indicazione delle terapie che si accettano e di quelle che si intendono rifiutare, le prescrizioni, la firma del medico e le indicazioni post mortem.“Le Dat – rende noto il consigliere con delega ai servizi demografici Michele Casellato - redatte in forma libera dalla persona interessata,. L’interessato potrà esprimere la Dat nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo eventuale consulenza al proprio medico di fiducia.Per questo motivo il personale front-office dipendente dell’azienda Ulss 5 è stato istruito per dare le prime risposte. Per maggiori informazioni si può anche scrivere al seguente indirizzo mail: comitatoetico.praticaclinica@aulss5.veneto.it