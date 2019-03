Generosità di fine mandato

ROVIGO - Cristina Folchini, dipendente di Acquevenete ed esponente di Forza Italia, è alla conclusione del proprio mandato da presidente di Asm Set, la società di Asm Spa detenuta insieme al socio Ascopiave di Pieve di Soligo, Treviso.Da settimane il pedale dell'acceleratore per quanto riguarda sponsorizzazioni ed azioni di marketing, per la società, è premuto a tavoletta, tanto che in meno di tre mesi oltre la metà del budget 2019 è stato speso ( LEGGI ARTICOLO ). Notizia odierna, dopo le numerose della scorsa settimana, la sponsorizzazione del rugby Frassinelle, che veicolerà l'immagine della società sulle maglie da gioco ().Qualche giorno faIn quella occasione la presidente Folchini ebbe a ridire con i giornalisti che le chidevano la natura del materiale tecnologico donato alla Polizia di Stato, rifiutandosi di essere esplicita su cos’avesse regalato e sul prezzo.La spesa in 2 anni è stata di circa 8 mila euro, ma non lo ha comunicato la presidente, che invece ha ricordato il "".. Evidentemente, la delibera di consiglio del 2017 va letta in maniera meno rigida, pensando che sia un "contributo per il sociale", ma comunque bisognoso di essere pubblicizzato, da cui la conferenza stampa al fianco del Questore.Questi momenti aiutano a far passare l’immagine di. I benefattori però sono quelli che usano i soldi propri, Folchini invece dispone semplicemente degli utili delle bollette della vendita di gas ed energia elettrica che pagano le famiglie del territorio. Lo può fare, ed è legittimo, solo grazie ad una nomina politica seguita ad un accordo Lega - Forza Italia del 2015 che ha portato l'ex sindaco Bergamin a suggerirla al socio di Asm Set interamente del Comune, ovvero Asm spa, come suo successore, visto che anche Bergamin si è costruito il consenso grazie ad Asm Set, quando ne fu presidente.