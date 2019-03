Come educare il talento

GRIGNANO POLESINE (RO) - In occasione delle giornate dello sport, venerdì 15 marzo 2019, alle ore 21, presso l’atrio della scuola primaria “Col. A. Milan” di Grignano Polesine, si è svolto un incontro rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria “Sante Zennaro”.

Relatori durante la serata sono stati Marco Bonvento, psicologo dello sport e presidente della Fidal, e Paolo Negrini atleta e valido allenatore sportivo con parecchia esperienza sul campo.

La tematica, “Il mito del talento”, è stata particolarmente azzeccata perché ha permesso, partendo dal contesto dello sport, di stimolare riflessioni negli adulti presenti sia per il proprio lavoro in classe come docenti, sia come genitori che giustamente vogliono avvicinare i loro figli alla pratica sportiva.

Nel suo intervento Marco Bonvento, partendo da esempi presi dal mondo sportivo, ha mostrato come solo con sacrificio, impegno e perseveranza si possono ottenere risultati; questo è valido non solo nel mondo nello sport, ma in qualche settore di vita.

Paolo Negrini ha raccontato invece la sua esperienza di allenatore: inizialmente lo sport deve essere vissuto dai bambini come gioco, non si possono pretendere subito risultati rischiando di demotivarli e di farli allontanare dalla pratica sportiva. L’allenatore è innanzitutto un educatore che deve seguire e motivare, ciascuno nella giusta misura, sia chi ha talento, sia chi ha meno capacità, ma ci mette tutta la costanza e l’impegno possibili.

La serata si è conclusa con un piacevole “terzo tempo”, un ricco buffet offerto e preparato dai genitori, circa una sessantina, presenti all’evento.

I docenti ringraziano i relatori, per la competenza e l’entusiasmo con cui hanno affrontato la tematica della serata, ma anche ai genitori presenti che hanno dimostrato che, solo con il loro fattivo contributo, la scuola può riuscire ad educare in maniera completa le nuove generazioni.