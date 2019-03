Ingegneri e architetti pensano alla casa anti-alluvione

ROVIGO - Per la prima volta ingegneri e architetti della provincia di Rovigo si riuniscono per un evento congiunto con il contributo incondizionato della start up innovativa “Legno Smart srl”, “Rockwool Italia” e “Polyglass spa”: si tratta di un seminario formativo gratuito in cantiere sulle costruzioni in legno anti allagamento, pensate appositamente per il nostro territorio.

Questi i principali temi trattati venerdì 22 marzo a Monselice (Pd) in via Savellon Molini, 18: dalle tecniche realizzative e pacchetti isolanti, al sistema costruttivo Home Flood Protection (Hfp), un protocollo per la costruzione di edifici di nuova realizzazione con struttura portante in legno che garantisce l’impermeabilità della casa a fenomeni alluvionali.

Sarà anche presentato il modello di abitazione in legno resistente alle alluvioni, aderente al Programma operativo regionale Fesr della Regione del Veneto 2014-2020, Azione 3.5.1/A Wood House Idea e Azione 1.1.4 Home Flood Protection. Il seminario avrà una durata di 4 ore. All'interno dell'edificio sarà allestita la sala formativa; sono previsti 4 crediti formativi professionali per l'aggiornamento professionale degli ingegneri e degli architetti. L'evento è organizzato e promosso in collaborazione con la start up innovativa Id&m Consulting di Rovigo.