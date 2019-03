Una bella esperienza per la squadra più giovane del torneo 

MARANO (VI) - Si conclude al sesto posto l’avventura della Rappresentativa maschile Under 14 di Fipav Rovigo al Trofeo dei Territori del Veneto giocato lo scorso weekend a Marano e Zanè, in provincia di Vicenza.

Ultimo posto per la Selezione maschile Under 14 guidata da Filippo Zattoni e Riccardo Bertoncini, e accompagnata dal consigliere federale Fipav Rovigo con delega alla Rappresentativa maschile Giampaolo Guariento, che conferma l’ultima posizione nel torneo ottenuta anche lo scorso anno.

La quattordicesima edizione del Trofeo dei Territori Under 14 maschile ha previsto anche quest’anno la formula del girone unico all’italiana. È stato tutti contro tutti quindi, e, nella giornata di domenica, si è arrivati a confrontarsi, senza passare per le semifinali, nelle gare valevoli per i piazzamenti finali dal primo al sesto posto, decise in base alla classifica al termine del girone.

Nella propria finale, per il quinto/sesto posto, Rovigo ha incontrato Verona, da cui è stato battuto con il punteggio finale di 2 set a 0, con i parziali di 25-19 e 25-12.

Al termine del torneo, questa la dichiarazione del selezionatore e tecnico della rappresentativa maschile Under 14, Filippo Zattoni: “Al di là del risultato ci siamo divertiti. Avevamo la squadra più giovane del torneo, con addirittura un ragazzo del 2008, uno del 2007 e uno del 2006, a dimostrazione del lavoro che stiamo facendo in prospettiva anche per gli anni a venire: la maggior parte dei ragazzi del gruppo di quest’anno saranno infatti sicuramente aggregati al gruppo dell’anno prossimo essendo ancora in età. Per noi è stato importante aver creato proprio il gruppo, aver fatto capire loro che esistono realtà diverse da quelle in cui praticano la pallavolo loro e che se vedono qualcuno di più bravo è giusto che prendano esempio. Da parte nostra, con Riccardo Bertoncini, mio secondo, e il supporto del dirigente Giampaolo Guariento, siamo riusciti ad uniformare il gioco di atleti che venivano tutti da esperienze e modi di giocare diversi. Siamo felici che abbiano tutti potuto migliorare e che siano venuti con il sorriso, di buon auspicio per il futuro”.

Spazio anche per il settore arbitrale di Fipav Rovigo nel Trofeo dei Territori del Veneto Under 14 maschile: l’arbitro Marco Bianchi ha infatti rappresentato in quest’occasione gli Ufficiali di gara di Fipav Rovigo, come refertista nella finalissima per decretare il vincitore del Trofeo 2019.