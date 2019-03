Movimento in costante crescita

STANGHELLA (PD) - Se per l’Italrugby femminile è stato il miglior Sei Nazioni di sempre (LEGGI ARTICOLO) https://www.rovigooggi.it/n/85777/2019-03-17/secondo-posto-da-sogno , anche il Rugby Stanghella naviga in questo momento in ottime acque.

Il palcoscenico Nazionale ha celebrato un’ottima performance della squadra traghettata da Di Giandomenico, che ha ottenuto il secondo posto vincendo 31-12 lo scontro diretto contro la Francia (detentrice del titolo) domenica, allo stadio Plebiscito di Padova.

Il Rugby Stanghella ha partecipato al grande evento rappresentato dalle proprie atlete: per l’Under 14 e 16 Nordo, Cestonaro e Bianco hanno partecipato agli scrimmage amichevoli prima dei big match. Grande successo per la selezione del Veneto Under 18 che ha vinto contro le altre rappresentative. Per il club giallo nero di Stanghella tra le file dell’Under 18 erano presenti le atlete Sow, Menotti e Segato.

Impegno domenicale anche per l’Under 12 di Stanghella che ha partecipato assieme a Badia al Torneo di Primavera di Rovigo.

Dopo lo scoppiettante weekend, l’inizio settimana per il Club del presidente Manilo Sarto è di pieno impegno sul fronte scolastico. Da lunedì 18 ha preso il via infatti il progetto scuola "motoria per tutti" che vedrà impegnati gli istruttori del Rugby Stanghella nelle scuole primarie per tutto l’anno scolastico, per fornire e garantire gratuitamente lezioni di attività motoria.

Il progetto è partito con la primaria di Boara Pisani. Il ringraziamento della società va al lavoro della professoressa Cusin e delle sue colleghe, che hanno reso possibile lo sviluppo di questa opportunità per tutti gli allievi. Le scuole interessate possono prendere contatti con la società Rugby Stanghella scrivendo una mail all’ indirizzo: ilposato@gmail.com