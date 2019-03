In sei parteciperanno agli italiani

“Che la nostra Rovigo da urbe non diventi orba”

ROVIGO E I RODIGINI "Assisto stupito e meravigliato ad un dibattito in corso tra i rappresentanti dei vertici del tribunale di Rovigo e dell’Ordine degli avvocati. Oggetto del contendere l’eventuale spostamento dei vari uffici giudiziari decentrati per riunirli in un unico corpo...