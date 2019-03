Finale di Coppa e campionato blindato, che annata

SCARDOVARI (RO) - Lo Scardovari di Fabrizio Zuccarin elimina l’ennesimo avversario e guadagna la finale del torneo Coppa Prima Categoria Veneto. La squadra gialloblu al Moreno De Bei pareggia a reti inviolate contro i trevigiani del Godega, ma grazie al punteggio guadagnato all’andata, si aggiudica il passaggio del turno. Il tecnico dei Pescatori l’indomani del match commenta: “E’ una gran soddisfazione e sono molto contento. E’ stata una buona prestazione di gruppo. La Coppa ha un sapore diverso rispetto al campionato e sono molto soddisfatto di esser arrivato fino a questo punto. L’Isola Rizza è un buon avversario ma se vince il campionato avrà la testa libera come noi e giocherà la finale in maniera tranquilla: sarà una battaglia dove ci affronteremo ad armi pari.” Nel prossimo turno i Pescatori potrebbero vincere il campionato aggiudicandosi il derby contro la Tagliolese: “Domenica troveremo i nostri cugini a cui serviranno punti per la classifica e non ci renderanno la vita facile. L’anno scorso hanno visto vincere sul proprio campo l’Aurora Legnaro e quest’anno non vorranno vedere un altro trionfatore. Proveremo comunque a guadagnare l’intera posta in palio, e sarebbe molto bello tornare dopo tanto tempo in Promozione.”

Andrea Rizzatello

SCARDOVARI-GODEGA 0-0

Scardovari: Passarella, Vidali, Tugnolo, Zaianghi (49’st Franzoso), (36’st Boscolo Angelo), Moretto, Vendemmiati (38’pt Marandella), Corradin Mirco, Bellemo, Corradin Mattia (27’st Pianta), Sambo (15’st Boscolo Gioachina). A disposizione: Conventi, Turolla, Banin, Paganin. Allenatore: Zuccarin.

Godega: Bertagna, Da Dalt (35’st Belfatmi), Pizzol, Cason, Grillo, Sambugaro (27’st Busiol6), Tamba, Pigatti (45’st Maksimovic), De Martin, Martina, Pianca. A disposizione: Sancassani, Murru, Marcon, Buonocchio, Habli, Dellacoletta. Allenatore: Turchetto.

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa.

Note. Ammoniti: Marandella, Martina, Pianca, Penzo, Pigatti, Bellemo.