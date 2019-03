Il Quintetto di Rovigo approda in Accademia

ROVIGO -, all’Accademia dei Concordi, si terrà l’che vedrà riuniti cinque talenti musicali polesani, per l’esecuzione di due capolavori cameristici di Mozart e Dvorak: iUn’ensemble creata per quest’occasione, ma che per il futuro potrebbe senza alcun dubbio chiamarsi il Quintetto di Rovigo, vista la provenienza dei suoi membri, e considerato che si sono tutti formati al conservatorio rodigino., dal 1996 violinista del teatro comunale di Bologna, ha suonato nelle più importanti orchestre italiane ed è stato anche primo violino del Quartetto Webern, nonché de “Gli interpreti veneziani”;poco più che ventenne, si è diplomata in violino a soli 16 anni, già collabora con molte orchestre ed è membro del Trio Florestan.si è diplomato in violino e in viola e dal 2006 ha il ruolo di viola di fila presso l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai di Torino., violoncellista, nonché presidente e direttore artistico dell’associazione musicale “Venezze” e del festival “Rovigo Cello City”, è stato ed è il primo violoncello di alcune fra le più importanti orchestre italiane, ed è uno dei maggiori interpreti a livello internazionale delle musiche di Luigi Boccherini.Infine,, che, oltre ad essere pianista e compositore, con tre cd di successo al suo attivo, svolge l’attività di maestro sostituto e Korrepetitor per molti teatri, anche stranieri: inoltre, sia Puxeddu che Felisatti sono accademici dei Concordi. Il programma prevede il quartetto K 421 di Mozart, capolavoro dal carattere drammatico e il Quintetto op. 81 numero 2 di Dvořák, dove agli archi cui si aggiunge il pianoforte di Felisatti, per un fascinoso viaggio nel folclore ceco e boemo, rappresentato esplicitamente da due danze, la Dumka e il Furiant.L’organizzazione ricorda che non sarà consentito l’ingresso al concerto dopo le 17 e precisa che l’accesso in sala potrà chiudersi anche prima di quell’ora, perché sarà permesso fino all’esaurimento dei posti disponibili.L’ingresso è a pagamento per i non soci 10 euro e libero per gli studenti del conservatorio e i soci dell’associazione. I biglietti singoli sono acquistabili dalle ore 16.30 il giorno stesso nella sede del concerto.La rassegna è resa possibile grazie alla sensibile disponibilità di Fondazione Banca del Monte, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ministero per i Beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Accademia dei Concordi, conservatorio di musica “Francesco Venezze” di Rovigo, Asolo Musica, Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale, Fondazione Amici della Fenice, Chini la Casa e con il patrocinio del Comune di Rovigo.