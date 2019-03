Manca poco alla grande festa

ESTE (PD) - In occasione del World Water Day, che si festeggia domani, 22 marzo, acquevenete promuove, domenica 24 marzo a Este (Pd) dalle 9.30 alle 17.30, “Acqua in Festa”, una giornata di festa e di informazione, aperta a tutti i cittadini, dedicata a questa fondamentale risorsa. In piazza Maggiore a Este, per tutto il giorno, si alterneranno laboratori didattici e giochi per i bambini, punti informativi, distribuzione di acqua del rubinetto. All’interno della manifestazione si terranno inoltre una corsa podistica, una Estemporanea di fotografia e le premiazioni del concorso regionale #Acquaprotagonista promosso da Viveracqua.

“Uno degli obiettivi di acquevenete è da sempre quello di fare informazione e divulgazione sull’importanza della risorsa acqua. Per questo è nato l’evento “Acqua in Festa”, che lo scorso anno ha visto una eccezionale partecipazione dei cittadini per la prima edizione, a Rovigo, e che quest’anno proponiamo nel territorio della Bassa padovana» sottolinea Piergiorgio Cortelazzo, Presidente di acquevenete. “Vogliamo inoltre avvicinarci ai nostri utenti, “metterci la faccia” facendoci trovare non solo negli sportelli ma anche in piazza, con i nostri tecnici, per rispondere ai dubbi e alle domande che possono sorgere. Distribuiremo acqua del rubinetto, con la simpatica borraccia di acquevenete in omaggio, con l’obiettivo di promuoverne l’utilizzo al posto dell’acqua in bottiglia”.

“Abbiamo appoggiato con entusiasmo e convinzione questa iniziativa di acquevenete» aggiunge il Sindaco Roberta Gallana “lieti che quest’anno il gestore idrico pubblico abbia scelto Este per la seconda edizione della giornata dedicata alla nostra risorsa più preziosa. L’attenzione sulla qualità e sicurezza dell’acqua è sempre al massimo. Domenica si svolgeranno moltissime attività realizzate anche in collaborazione con le Associazioni culturali e sportive cittadine, con un’attenzione particolare rivolta ai bambini, veri protagonisti di questo evento, grazie a numerosi laboratori ludico-didattici pensati per loro”.

“Invitiamo tutti a partecipare” conclude Cortelazzo “sarà una bella giornata di festa”. Il programma di “Acqua in Festa” prevede a partire dalle 9.30 l’avvio di Atheste e i suoi corsi d’acqua, Estemporanea di fotografia, concorso organizzato da acquevenete in

www.acquevenete.it collaborazione con Circolo Fotografico Euganeo. I partecipanti dovranno obbligatoriamente iscriversi in piazza e a partire dalle 10.15 potranno scattare le loro foto, da consegnare tra le 12.30 e le 13.30. La giuria tecnica deciderà i vincitori, che saranno premiati a chiusura della festa, alle ore 17: in palio premi per 500, 300 e 200 euro. Per informazioni: tel. 3317786839.

Sempre dalle 10.15 scatterà la Camminata tra i ponti e i canali, corsa podistica non competitiva organizzata in collaborazione con GM Corri Este (ritrovo dalle 9.30 in piazza Maggiore), un percorso che attraverserà le vie d’acqua di Este. Per info: gmcorrieste@gmail.com o tel. 3392828923.

Alle ore 12.30 sono previste le premiazioni del Concorso fotografico regionale #Acquaprotagonista sul tema “La nostra acqua”, promosso da Viveracqua, consorzio che riunisce 12 gestori idrici pubblici del Veneto e Friuli Venezia-Giulia. A seguire, un aperitivo dedicato ai sapori del territorio organizzato in collaborazione con CFP Manfredini.

Dalle 10.30 alle 17.00 acquevenete sarà in piazza con i propri tecnici, pronti a dare informazioni su sportello clienti, qualità dell’acqua e sportello online. Inoltre sarà aperta La casetta dell’acqua, con distribuzione di acqua del rubinetto e delle borracce acquevenete (fino a esaurimento scorte).

Dalle 10.30 alle 17.00 la piazza ospiterà anche laboratori ludico-didattici per i bambini (aperti a tutti, gratuiti e senza necessità di prenotazione). Tra le tante attività proposte, letture espressive con storie sul mondo dell’acqua, giochi per conoscere il ciclo idrico integrato, simulazioni sul concetto di “acqua virtuale” per scoprire “quanta acqua c’è in un paio di jeans”. E ancora, un gioco dell’oca sul mondo dell’acqua, esperimenti per scoprire la depurazione e la qualità dell’acqua, e un grande spazio per disegni e pensieri dedicati all’acqua. I più piccoli, invece, si potranno divertire sui gonfiabili, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Per informazioni: www.acquevenete.it