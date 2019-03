Ridotta la squalifica del tecnico polesano

ROVIGO - Squalifica ridotta per il tecnico del Borgo Veneto, il polesano Alessandro Forin, che ha presentato ricorso al Giudice Sportivo Regionale. Il comunicato numero 69 del 20/2/2019 riferisce che: “l'arbitro al 26’ del secondo tempo e invitava l'allenatore Alessandro Forin ad allontanarsi dopo ripetuti inviti, non accolti, di non uscire dall'area tecnica. Il mister reagiva all'intimazione in modo "fulmineo e rabbioso", colpendo l'arbitro con violenza al collo con la mano destra, quindi lo stringeva procurandogli forte dolore e sensazione di soffocamento. Veniva prontamente allontanato e immobilizzato dai suoi stessi calciatori e attorniato e protetto dai dirigenti locali, mentre Forin continuava a ingiuriarlo. L’arbitro stordito e impaurito dalla violenza dell'aggressione subita, non si sentiva più in grado di dirigere la competizione e decretava la fine della partita al 27’ della ripresa, quando il risultato era : Codevigo - Borgo Veneto 1 a 0. Rientrato alla propria abitazione, accusava ancora dolore, per cui si é recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Porto Viro, dove gli é stata riscontrata contusione al collo con prognosi di sette giorni, come da certificato in atti.”

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso dell’allenatore Alessandro Forin, vista la documentazione ufficiale agli atti, sentito il ricorrente, assistito dall’avvocato Andrea Scalco del Foro di Vicenza, sentito altresì, personalmente l’arbitro, che ha confermato che Forin gli ha posto una mano aperta all’altezza del pomo di Adamo e gli ha stretto il collo per pochi secondi, essendo stato immediatamente interrotto dall’intervento dei dirigenti e dai calciatori della sua panchina ritiene che il comportamento in questione integri la condotta prevista dal primo comma dell’articolo 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva, concretizzando l’avvenuto in un’ azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività. Il direttore di gara, infatti si è immediatamente impaurito e non è stato più in grado psicologicamente, oltre che fisicamente, di proseguire nella direzione dell’incontro. Secondo la Corte, peraltro, la condotta si è tuttavia esaurita in pochi secondi e non ha avuto ulteriore seguito. Dal certificato medico prodotto risulta infatti che non ci sono stati segni evidenti della colluttazione verificati solo due ore dopo dall’evento, che evidenzia che la condotta posta in essere da Forin non ha prodotto conseguenze fisiche o evidenti lesioni, e quindi si ritiene più congruo adottare la sanzione della squalifica fino al 20/02/2020 a carico di mister Forin e confermare il provvedimento sanzionatorio della multa di € 200, di accogliere parzialmente il ricorso presentato da Alessandro Forin, di ridurre al 20/02/2020 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore e di restituire la tassa reclamo versata.