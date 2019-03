Esordio d’oro

LENDINARA (RO) - Se il buongiorno si vede dal mattino, quello dell’Asd Corte ai Ciliegi di Lendinara lo è sicuramente.

Alla prima uscita stagionale dopo il meritato periodo di riposo e gli innumerevoli successi avuti durante la stagione passata, con il punto massimo raggiunto durante i campionati italiani di volteggio (primo posto nella categoria L, secondo posto nella categoria F) anche la nuova stagione di gare si è aperta con dei piazzamenti di grande rilievo.

Le ciliegie volanti guidate dal tecnico federale di secondo livello Sara Belletti, coadiuvata da Angela Occhialini e da Mattia Resente hanno centrato piazzamenti di grande spessore in una kermesse di livello quale la gara svoltasi presso il centro ippico “lo stradello” di Scandiano (Re). Erano nell’occasione presenti infatti i migliori atleti, di volteggio equestre, sia italiani che europei.



Grandi protagonisti i ragazzi della categoria a squadre E, Maria Chiara Milan, Ambra Favaro, Agata Rostellato, Angela Gabrieli e Lorenzo Pignata, che hanno vinto la medaglia d’oro con una performance perfetta. Dimostrando tecnica, precisione e grande sicurezza in una categoria che li vedeva debuttanti assoluti.



Stesso piazzamento per Giulia Ferrigato, Elisabetta Alfiero, Matilde Paiatto, Matilde Resente, Giacomo Parente, Linda Fedozzi nella categoria a squadre F. Anche in questo caso i ragazzi hanno eseguito una prestazione di altissimo livello tecnico, dimostrando sicurezza e grande padronanza nella disciplina.

Nella stessa categoria al terzo posto si sono classificati Alice Palma, Alessandro Masieri e Sara Ghinatti.



Lorenzo Pignata e Diana Pistello si sono piazzati al primo posto nella categoria F integrata. La coppia ormai consolidata nella passata stagione ha messo in evidenza un ancor maggiore intesa e ha portato a termine una prova armoniosa e allo stesso tempo spettacolare.

Nella categoria L a squadre si sono classificate al secondo posto Anna Lerario, Amelia Rostellato, Benedetta Masieri e Aurora Bellinato.



Una menzione speciale va sicuramente fatta al tecnico federale di secondo livello Sara Belletti, i volteggiatori che ha portato in gara hanno dimostrato ancora una volta di saper abbinare grandi valori atletici e umani. La crescita costante di tutti i ragazzi allenati con tanta maestri da Sara è sicuramente la certificazione di un grande lavoro svolto con passione e dedizione.

La giornata è stata poi caratterizzata dalla prova impeccabile dei due cavalli portati in gara dall’Asd Corte ai ciliegi. Galeone ormai rodato in molte gare della passata stagione ha svolto il suo importantissimo ruolo senza commettere il minimo errore. Poteva invece destare qualche interrogativo Lumiere (se vuoi qui possiamo aggiungere la razza del cavallo) che era al debutto assoluto in questo tipo di competizioni, ma la padronanza e la tranquillità dimostrata durante le sue performance fa ben sperare per il resto della stagione agonistica.

Le coreografie, le musiche ed i costumi portati in gara anche in questa occasione dall’Asd Corte ai Ciliegi hanno in fine completato questa cornice di festa. Il pubblico che gremiva le gradinate ha assistito a qualche cosa di veramente spettacolare e l’entusiasmo che si respirava diventava prova dopo prova quasi tangibile.

Appuntamento ora il 7 aprile per la gara valida per il campionato veneto di Portogruaro.