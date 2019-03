Sconfitta cruciale  

ROVIGO - Nel recupero della 23esima giornata, Tumbo cede tra le proprie mura amiche alla formazione del Montegrotto e perde, forse definitivamente, l’occasione di rimanere agganciata alle zone alte della classifica.

La formazione rodigina, in tenuta viola, guidata dal neo tecnico Raimondi, dopo le dimissioni di Mister Iacono, era reduce dalla convincente prestazione contro il Monticano della settimana precedente; tuttavia, la sfida contro il Montegrotto si preannunciava combattuta dopo il pareggio per 4-4 della sfida di andata.

La prima frazione di gioco, dimostra l’equilibrio esistente tra i due quintetti che badano a non scoprirsi e così si assiste ad una lunga fase di studio in cui essenzialmente i due portieri rimangono inoperosi. L’equilibrio viene spezzato al 17’ quando le ospiti imbastiscono un’azione fulminea e con una triangolazione permettono a Tisi di presentarsi davanti a Rezzi che viene battuta dal preciso tiro dell’attaccante ospite. Tumbo sembra inizialmente subire il colpo ma negli ultimi minuti di gioco aumenta la pressione offensiva a crea due azioni pericolose con tiri dalla distanza messi in corner da Garcia.

Nella seconda frazione di gioco, Tumbo si presenta in campo decisa a capovolgere le sorti dell’incontro ma, pochi secondi dopo il calcio d’avvio, il quintetto di casa si posiziona male in fase di pressing alto e le ospiti liberano al tiro Fardhi che mette la palla all’incrocio per lo 0-2.

Partita che sembra indirizzata ma a questo punto viene fuori l’orgoglio e lo spirito di rivalsa delle padroni di casa che, dopo una serie di buone occasioni sprecate con Moro e Raise, prima accorciano le distanze al 5’ con Casati Corinne che combina con Raise e mette in rete dopo aver superato il portiere ospite (1-2) e al 12’ pervengono al pareggio proprio con Raise che ribatte in rete una iniziale parata di Tosatto (2-2). Intorno alla metà del tempo Tumbo avrebbe anche l’occasione di portarsi in vantaggio ma Casati C. sola davanti a Tosatto si lascia ipnotizzare dal portiere e fallisce una ghiotta occasione. Quando la partita sembra avviata ad un giusto pareggio, Tumbo commette due ingenuità difensive subendo gol in entrambi i contropiedi che permettono all’attaccante avversario Fardhi di siglare la tripletta personale e fissare il punteggio finale sul 2-4. Nella ventiquattresima giornata di campionato, domenica 24 marzo, Tumbo cercherà di riscattarsi e tornare al successo in trasferta contro la formazione vicentina del Rossano Veneto.

TUMBO – MONTEGROTTO 2-4

Marcatori: Casati C., Raise, (T); Fardhi (3), Tisi, (M).

TUMBO: Rezzi, Moro, Casati R.(c), Cucuzza, Luccato, Raise, Simoni, Golebiowska, Stocco, Casati C.

All. Cucuzza - Raimondi

MONTEGROTTO: Tosatto, Bison, Raccanello, Berto, Tisi, Garcia, Fardhi.

All. Pizzo.