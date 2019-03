Bronzo che lascia l’amaro in bocca

LIDO DI OSTIA (ROMA) - Sabato 23 e domenica 24 febbraio al Lido di Ostia si è svolto il campionato italiano cadetti di karate. In rappresentanza della scuola Sen Shin Kai di Rovigo hanno partecipato Chiara Buoso, Elena Roversi ed Elena Stuparich.

Chiara, ammessa di diritto in relazione al 5° posto dello scorso anno nel campionato esordienti, è la prima a mettersi in gioco. Batte le prime tre avversarie con determinazione e tecnica pulita. Nel 4° turno deve lasciare campo all'avversaria, chiudendo la giornata con un dignitoso 7° posto.

Il girono dopo tocca alle atlete Elena Roversi ed Elena Stuparich misurarsi con le loro coetanee di tutta italia. Si tratta, per Elena Stuparich, della prima volta ad una finale italiana juniores, guadagnata con la qualificazione ottenuta in Veneto.

Ed è proprio la prima volta, con il suo portato di emozioni e di adrenalina, a giocare un brutto tiro ad Elena. La sua buona prestazione non basta a battere un'avversaria di poco superiore. Peccato; dovrà accontentarsi di un 11° posto.

Ottima prestazione per l'altra polesana, Elena Roversi, reduce da uno straordinario campionato europeo in Danimarca.

La giovane ma già esperta atleta disputa da subito una meravigliosa gara, sfoderando grinta e determinazione. Si aggiudica il primo turno contro Ginevra Corato con il punteggio di 5-0 (kata Paiku); nel secondo, chiude replicando il 5-0 contro Eleonora Matera eseguendo magistralmente il kata "Annan". Non c'è storia nemmeno nel terzo incontro che finisce 5-0 con una fantastica esecuzione del "Papuren" contro Eleonora Matera.

Anche il quarto incontro vede Elena trionfare contro la fortissima atleta Georgiana Gheorghita; il kata "Annan dai", eseguito con potenza e precisione, le vale la vittoria per 5-0.

Nel quinto turno incontra la campionessa italiana in carica Sara Soldano, più grande di età. Entrambe le atlete si sfidano con lo stesso kata, il più lungo e difficile per tecnica e complessità. Elena tira fuori il meglio di sé nell'esecuzione, ma il giudizio finale le è sfaforevole per una sola bandierina: 3-2. Un po' di amarezza velano gli occhi di Elena, che vede sfumare la finale per il 1° posto.

Con l'umiltà e la dignità che contraddistingue coloro che praticano il Karate, Elena disputa la finale per il 3° posto e vince per 5-0 contro Gemma Basile.

Tra gli applausi del pubblico, del suo allenatore e padre mario Roversi e del Maestro Francesco Maffolini di Master Rapid Karate, Elena si avvia verso il podio per la premiazione, consapevole che per una bandierina la medaglia avrebbe potuto essere del metallo più prezioso. Ciò non di meno la gioia è tanta: Elena, ancora una volta, ha gareggiato ad altissimi livelli sfoderando grinta e determinazione e confermandosi come una delle atlete nazionali più promettenti.